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Art home
Дизайнеры Уфа
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Наедине с природой, Art home Art home Балкон и терраса в стиле минимализм Камень Серый
    Наедине с природой, Art home Art home Сад камней Камень Серый
    Наедине с природой, Art home Art home Передний двор Дерево Серый
    +6
    Наедине с природой

    КТО МЫ ДЛЯ ВАС?

    ART Home - Это прежде всего Ваши друзья.

    Мы - молодая и амбициозная команда профессиональных архитекторов и дизайнеров. Архитектурное проектирование и создание качественного дизайна - вся наша жизнь.

    Проектируем для Вас со знанием дела

    Реализовываем проекты "под ключ"

    Бережно относимся к Вашим времени и бюджет

    Услуги
    • АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    • ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    • ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Уфа
    Адрес
    улица Ленина дом 26
    450077 Уфа
    Россия
    +7-9871377007 arthome-ufa.ru

    Отзыв

    Alena Kerimova
    Я обратилась в компанию с просьбой разработать дизайн моей визитки. Дизайнер предоставила мне 4 варианта, из которых я выбрала один. Также она добавила все мои поправки. Работа была выполнена в течение недели. Я давольна результатом, и рекомендую эту компанию.
    10 месяцев назад
    Ксения Обухова
    Заказывали проект новой квартиры.Согласовали все моменты с компанией. Результат оказался выше всяких похвал! Всё так, как мы и хотели, сделали в установленные сроки! Советую
    около 1 года назад
    Maria K
    Заказывала дизайн-проект небольшой студии в стиле минимализм. Нужно было сделать функционально удобное жилое пространство на 18 квадратах. Дизайнеры справились на УРА!
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 8
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