Работаем с 2012 года. Хорошее портфолио. Рекомендации. Опыт работы с частными клиентами, архитекторами и дизайнерами, заказчиками, ген. подрядчиками, стройнадзором.

Фасады:

керамогранитные,

металлокассеты,

композитные,

штукатурные (мокрые).





Витражи:

алюминиевые,

ПВХ,

спайдерные (структурное остекление).





Стеклянные конструкции: