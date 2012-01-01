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Группа компаний <q>Стронг</q>
Фасады Челябинск
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Проекты

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    • Торговый центр "Каскад" г. Магнитогорск, Группа компаний "Стронг" Группа компаний 'Стронг' Коммерческие помещения
    Торговый центр "Каскад" г. Магнитогорск, Группа компаний "Стронг" Группа компаний 'Стронг' Коммерческие помещения
    Торговый центр "Каскад" г. Магнитогорск, Группа компаний "Стронг" Группа компаний 'Стронг' Конференц-центры в стиле минимализм
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    Торговый центр "Каскад" г. Магнитогорск

    Работаем с 2012 года. Хорошее портфолио. Рекомендации. Опыт работы с частными клиентами, архитекторами и дизайнерами, заказчиками, ген. подрядчиками, стройнадзором.

    Фасады:

    • керамогранитные,
    • металлокассеты,
    • композитные,
    • штукатурные (мокрые).


    Витражи:

    • алюминиевые,
    • ПВХ,
    • спайдерные (структурное остекление).


    Стеклянные конструкции:

    • перегородки в квартире, офисе, торговом центре (в т. ч. душевые),
    • двери (распашные и откатные),
    • лестницы, перила, ограждения, пол,
    • входные группы и козырьки.
    Регионы обслуживания
    • Челябинск
    • Челябинская область
    • Екатеринбург
    • Свердловская область
    Адрес
    Труда, 17
    454000 Челябинск
    Россия
    +7-9090881931 nadpartner.ru
    Законное владение

    г. Челябинск, ул. Труда, д. 17

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