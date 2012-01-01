Работаем с 2012 года. Хорошее портфолио. Рекомендации. Опыт работы с частными клиентами, архитекторами и дизайнерами, заказчиками, ген. подрядчиками, стройнадзором.
Фасады:
- керамогранитные,
- металлокассеты,
- композитные,
- штукатурные (мокрые).
Витражи:
- алюминиевые,
- ПВХ,
- спайдерные (структурное остекление).
Стеклянные конструкции:
- перегородки в квартире, офисе, торговом центре (в т. ч. душевые),
- двери (распашные и откатные),
- лестницы, перила, ограждения, пол,
- входные группы и козырьки.
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Челябинская область
- Екатеринбург
- Свердловская область
- Адрес
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Труда, 17
454000 Челябинск
Россия
+7-9090881931 nadpartner.ru
Законное владение
г. Челябинск, ул. Труда, д. 17