Европейское производство каминов и топок любых размеров и форм. Наши производства в Германии, Италии и Болгарии.

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Изготавливаем камины и топки любых размеров и форм по индивидуальным проектам.Каминные топки: прямые, трехсторонние, четырехсторонние, призматические, круглые и сквозные.

До 3000 мм в ширину и 3000 мм в высоту.Каминные облицовки: мрамор, гранит, травертин, известняк, сланец, керамика.Современные камины: стеклянные, открытые, центральные, подвесные, настенные, напольные, квадратные, круглые, овальные.Кухонные комплексы барбекю на дровах итальянского производства.Мы изготавливаем камины уже более 30 лет для заказчиков по всей Европе.

Наша продукция отличается высочайшим качеством, мы используем материалы ведущих производителей Италии, Германии и Австрии.

Наши цены Вас приятно удивят, так как мы производитель, то можем предложить Вам лучшие условия сотрудничества и цены.



