Студия дизайна и ремонта Люксорта.
Мы осуществляем комплексный подход. Разрабатываем продуманные дизайн-проекты и реализовываем их в жизнь своими штатными строителями.
Наша задача - услышать, понять, реализовать.
При разработке дизайн-проекта учитываем бюджет, продумываем все сценарии жизни жильцов, распределяем для каждой вещи свое место.
С нами Ваш интерьер не захламится после новоселья.
Каждый дизайн-проект проходит контроль со стороны технического специалиста и руководителя ремонтного отдела.
При реализации наши дизайнеры не воюют и не ругаются с прорабами, т.к. все работают на один общий результат.
- Услуги
- Дизайн интерьеров, ремонт квартир и авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Красногвардейская пл., д.3, лит. Е
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129281031 luxorta.ru
г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3, лит. Е, оф. Е3 251.
(Design District DAA)