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ООО <q>Люксорта-Сервис</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    +11
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры
    Дизайн квартиры в старом фонде , ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн квартиры в старом фонде , ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн квартиры в старом фонде , ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    +11
    Дизайн квартиры в старом фонде
    Ремонт в доме Микеа-5, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Ремонт в доме Микеа-5, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Ремонт в доме Микеа-5, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    +7
    Ремонт в доме Микеа-5
    Дизайн квартиры в классическом стиле, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн квартиры в классическом стиле, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн квартиры в классическом стиле, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    +4
    Дизайн квартиры в классическом стиле
    Дизайн таунхауса, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн таунхауса, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    Дизайн таунхауса, ООО "Люксорта-Сервис" ООО 'Люксорта-Сервис' Больше комнат
    +5
    Дизайн таунхауса
    Ремонт 2 комнатной квартиры в ЖК "Дом на Выборгской"
    Показать все 7 проекты

    Студия дизайна и ремонта Люксорта.

    Мы осуществляем комплексный подход. Разрабатываем продуманные дизайн-проекты и реализовываем их в жизнь своими штатными строителями.

    Наша задача - услышать, понять, реализовать.

    При разработке дизайн-проекта учитываем бюджет, продумываем все сценарии жизни жильцов, распределяем для каждой вещи свое место.

    С нами Ваш интерьер не захламится после новоселья.

    Каждый дизайн-проект проходит контроль со стороны технического специалиста и руководителя ремонтного отдела.

    При реализации наши дизайнеры не воюют и не ругаются с прорабами, т.к. все работают на один общий результат.

    Услуги
    Дизайн интерьеров, ремонт квартир и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Красногвардейская пл., д.3, лит. Е
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129281031 luxorta.ru
    Законное владение

    г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3, лит. Е, оф. Е3 251.

    (Design District DAA)

    Отзыв

    Алексей Семин
    Делал ремонт в своей трехкомнатной квартире. Поначалу всё шло очень гладко, чётко по графику. Но ближе к концу ремонта стали отставать по срокам, а мы с семьей жили в съемном жилье и у нас заканчивался договор аренды поэтому нам нужно было, чтобы ремонт доделали вовремя. В итоге задержали на 1 месяц, может это и не так критично, но всё же. По качеству вообще вопросов нет, сделали даже лучше, чем я рассчитывал. Живем сейчас в новой квартире, претензий нет никаких, только дорого ремонт вышел, если рассчитываете на бюджетный ремонт, лучше не тратить время.
    около 2 лет назад
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