Студия дизайна и ремонта Люксорта.

Мы осуществляем комплексный подход. Разрабатываем продуманные дизайн-проекты и реализовываем их в жизнь своими штатными строителями.

Наша задача - услышать, понять, реализовать.

При разработке дизайн-проекта учитываем бюджет, продумываем все сценарии жизни жильцов, распределяем для каждой вещи свое место.

С нами Ваш интерьер не захламится после новоселья.

Каждый дизайн-проект проходит контроль со стороны технического специалиста и руководителя ремонтного отдела.

При реализации наши дизайнеры не воюют и не ругаются с прорабами, т.к. все работают на один общий результат.