Опытная команда. Создаем проекты и доводим их до полной реализации. Высокое качество рабочей документации и визуализации оставляют лишь положительные отзывы наших заказчиков.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- комплектация.
- Регионы обслуживания
- Воронеж
- Липецк
- Тамбов
- Белгород
- Москва
- Награды компании
- 2018 г. – Дизайнер года в номинации
Концепция коммерческого помещения
- 2018 г. – Номинант всероссийской премии Public space award
- 2018 г. – Дизайнер года в номинации
- Адрес
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Московский проспект 7е
394000 Воронеж
Россия
+7-9202164946 arhitector23.houzz.ru
Законное владение
394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 51а, 551