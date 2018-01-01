Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
JordanArDes
Дизайнеры интерьера Воронеж
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Таунхаус в Воронеже, JordanArDes JordanArDes Гостиная в скандинавском стиле Изделия из древесины Белый
    Таунхаус в Воронеже, JordanArDes JordanArDes Гостиная в скандинавском стиле
    Таунхаус в Воронеже, JordanArDes JordanArDes Гостиная в скандинавском стиле
    +7
    Таунхаус в Воронеже

    Опытная команда. Создаем проекты и доводим их до полной реализации. Высокое качество рабочей документации и визуализации оставляют лишь положительные отзывы наших заказчиков.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • комплектация.
    Регионы обслуживания
    • Воронеж
    • Липецк
    • Тамбов
    • Белгород
    • Москва
    Награды компании
    • 2018 г. – Дизайнер года в номинации Концепция коммерческого помещения
    • 2018 г. – Номинант всероссийской премии Public space award
    Адрес
    Московский проспект 7е
    394000 Воронеж
    Россия
    +7-9202164946 arhitector23.houzz.ru
    Законное владение

    394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 51а, 551

      Add SEO element