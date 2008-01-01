В 2012 году основал "Мастерская архитектуры и дизайна PALIY" и являюсь ее руководителем, параллельно вел деятельность в других организациях.

2008-2011 архитектор в ТОВ "Аспера проект",

2011-2016 главный архитектор в ТОВ "Аспера проект".

Команда инженеров с которыми я сотрудничаю, проверена временем и опытом знаний, специалисты высокого уровня.

Наша работа - это часть жизни, где лучший продукт является результатом нашего индивидуального подхода к каждому клиенту.

На заметку для заказчика ))

Выбор дизайнера и архитектора, как выбор вина. Всегда можно найти дешевле, но потом болит голова...