Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
PALIY Architects
Архитекторы Борисполь
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Одноэтажный дом с мансардой, PALIY Architects PALIY Architects Дома в скандинавском стиле
    Одноэтажный дом с мансардой, PALIY Architects PALIY Architects Дома в скандинавском стиле
    Одноэтажный дом с мансардой, PALIY Architects PALIY Architects Дома в скандинавском стиле
    +5
    Одноэтажный дом с мансардой
    Одноэтажный частный дом с плоской крышей., PALIY Architects PALIY Architects Дома в стиле минимализм
    Одноэтажный частный дом с плоской крышей., PALIY Architects PALIY Architects Дома в стиле минимализм
    Одноэтажный частный дом с плоской крышей., PALIY Architects PALIY Architects Дома в стиле минимализм
    Одноэтажный частный дом с плоской крышей.
    Дом с плоской крышей, PALIY Architects PALIY Architects Дома на одну семью Керамика Белый
    Дом с плоской крышей, PALIY Architects PALIY Architects Загородные дома Керамика Белый
    Дом с плоской крышей, PALIY Architects PALIY Architects
    +3
    Дом с плоской крышей

    В 2012 году основал "Мастерская архитектуры и дизайна PALIY" и являюсь ее руководителем, параллельно вел деятельность в других организациях.

    2008-2011 архитектор в ТОВ "Аспера проект",

    2011-2016 главный архитектор в ТОВ "Аспера проект".

    Команда инженеров с которыми я сотрудничаю, проверена временем и опытом знаний, специалисты высокого уровня.

    Наша работа - это часть жизни, где лучший продукт является результатом нашего индивидуального подхода к каждому клиенту. 

    На заметку для заказчика ))

    Выбор дизайнера и архитектора, как выбор вина. Всегда можно найти дешевле, но потом болит голова...

    Услуги
    Архитектурное проектирование и дизайн проектирование
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Польша
    • Латвия
    • Литва
    • Чехия
    • Россия
    • Борисполь
    Награды компании
    Сертифицированный специалист – архитектор
    Адрес
    Киевский шлях 79Б
    08300 Борисполь
    Украина
    +380-951189911 paliy.com.ua
      Add SEO element