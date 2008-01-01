В 2012 году основал "Мастерская архитектуры и дизайна PALIY" и являюсь ее руководителем, параллельно вел деятельность в других организациях.
2008-2011 архитектор в ТОВ "Аспера проект",
2011-2016 главный архитектор в ТОВ "Аспера проект".
Команда инженеров с которыми я сотрудничаю, проверена временем и опытом знаний, специалисты высокого уровня.
Наша работа - это часть жизни, где лучший продукт является результатом нашего индивидуального подхода к каждому клиенту.
На заметку для заказчика ))
Выбор дизайнера и архитектора, как выбор вина. Всегда можно найти дешевле, но потом болит голова...
- Услуги
- Архитектурное проектирование и дизайн проектирование
- Регионы обслуживания
- Украина
- Польша
- Латвия
- Литва
- Чехия
- Россия
- Борисполь
- Награды компании
- Сертифицированный специалист – архитектор
- Адрес
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Киевский шлях 79Б
08300 Борисполь
Украина
+380-951189911 paliy.com.ua