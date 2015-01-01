Миссия Sofia - “служение гармонии и красоте”. Этим мы руководствуемся в своих делах и размышлениях. А размышляем мы следующим образом: вы много работали и, наконец, нашли время на обустройство своего идеального дома. Ответственность выбора каждой детали (в этом интерьере расти вашим детям) и количество бессвязных предложений начинают давить, отбивая всякое желание продолжать благоустройство жилья. Знакомая ситуация для всех, кто хоть раз делал ремонт.
Наша задача – решить ваши проблемы:
- Зонирование помещения
- Двери съедают функциональное пространство
- Двери и паркет не сочетаются
- Накладка на входную дверь не сочетается с межкомнатными
- Дверная ручка портит дизайн двери
- Сроки изготовления оттягивают запланированный переезд
К тому же эти проблемы умножаются на количество разных магазинов, в которые вы отправитесь. На самом деле все эти вопросы можно решить за одно посещение салона Sofia. Для ускорения процесса приносите с собой план помещения или дизайн-проект.
Мы позаботимся о том, чтобы вы не увязли в бесконечном поиске, выбирая части одного целого у разных производителей. 23 года работы в отрасли в тесном сотрудничестве с европейскими профессорами дизайна и архитектуры позволили нам разработать понятный алгоритм, который сэкономит время и поможет создать желанный интерьер, особенно, если вы делаете ремонт без дизайнера.
- Что нужно сделать Вам?
Определиться со стилем будущего интерьера:
Выбрать продукты, созданные нами в рамках заданного стиля: Двери Паркет Межкомнатные перегородки
Подобрать детали: наши ручки и петли также уже продуманы заранее.
Закажите наш сервис: монтаж должны выполнять специалисты.Наслаждайтесь своим идеальным домом с Sofia.
Две ошибки, которые могут навредить интерьеру
№1 - Начинать с кнопки «каталог» без четкого понимания стиля своего интерьера.
Покупка продукта, «который просто понравился», без понимания общей концепции интерьера даёт 100% плачевный результат. К сожалению, так поступает 50% населения.
№2 - Приходить к нам «за дверями» под конец ремонта.
Покупая двери, дверные ручки и паркет у разных производителей (особенно без руководства дизайнера) – вы лишаете свой интерьер целостности, а себя душевной гармонии. Максимум, что у вас получится – подобрать «похожее по цвету».
Все, что мы производим, обладает взаимодополняющим свойством, чтобы ваша жизнь наполнялась гармонией и красотой. Для этого мы и работаем.
- Услуги
- Комплексный подход Sofia home : входные
- межкомнатные двери
- дизайнерская фурнитура
- паркет
- плинтус
- перегородки
- стеновые панели
- системы открывания.
- Изготовление и установка
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- Регионы обслуживания
- РФ (Москва и Московская область)
- Награды компании
- СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015
- СЕРТИФИКАТ CE – CONFORMITE EUROPEENE
- Мы создали строгую систему контроля качества продукции, гарантирующую качество и безопасность своей продукции. Европейские сертификаты, включая CE, подтверждают безупречность нашего продукта. Многочисленные изобретения и инновации в области технологий и дизайна подтверждены Патентами.
- Адрес
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Улица Ленинградский проспект, д. 31а
125284 Москва
Россия
+7-4957905471 sofyadveri.ru