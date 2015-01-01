Миссия Sofia - “служение гармонии и красоте”. Этим мы руководствуемся в своих делах и размышлениях. А размышляем мы следующим образом: вы много работали и, наконец, нашли время на обустройство своего идеального дома. Ответственность выбора каждой детали (в этом интерьере расти вашим детям) и количество бессвязных предложений начинают давить, отбивая всякое желание продолжать благоустройство жилья. Знакомая ситуация для всех, кто хоть раз делал ремонт.





Наша задача – решить ваши проблемы:





- Зонирование помещения

- Двери съедают функциональное пространство

- Двери и паркет не сочетаются

- Накладка на входную дверь не сочетается с межкомнатными

- Дверная ручка портит дизайн двери

- Сроки изготовления оттягивают запланированный переезд





К тому же эти проблемы умножаются на количество разных магазинов, в которые вы отправитесь. На самом деле все эти вопросы можно решить за одно посещение салона Sofia. Для ускорения процесса приносите с собой план помещения или дизайн-проект.





Мы позаботимся о том, чтобы вы не увязли в бесконечном поиске, выбирая части одного целого у разных производителей. 23 года работы в отрасли в тесном сотрудничестве с европейскими профессорами дизайна и архитектуры позволили нам разработать понятный алгоритм, который сэкономит время и поможет создать желанный интерьер, особенно, если вы делаете ремонт без дизайнера.





Что нужно сделать Вам?

Определиться со стилем будущего интерьера:

Выбрать продукты, созданные нами в рамках заданного стиля: Двери Паркет Межкомнатные перегородки

Подобрать детали: наши ручки и петли также уже продуманы заранее.

Закажите наш сервис: монтаж должны выполнять специалисты.Наслаждайтесь своим идеальным домом с Sofia.

Две ошибки, которые могут навредить интерьеру





№1 - Начинать с кнопки «каталог» без четкого понимания стиля своего интерьера.

Покупка продукта, «который просто понравился», без понимания общей концепции интерьера даёт 100% плачевный результат. К сожалению, так поступает 50% населения.





№2 - Приходить к нам «за дверями» под конец ремонта.

Покупая двери, дверные ручки и паркет у разных производителей (особенно без руководства дизайнера) – вы лишаете свой интерьер целостности, а себя душевной гармонии. Максимум, что у вас получится – подобрать «похожее по цвету».





Все, что мы производим, обладает взаимодополняющим свойством, чтобы ваша жизнь наполнялась гармонией и красотой. Для этого мы и работаем.