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Двери Софья
Двери Москва
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    Гроза, Двери Софья Двери Софья Рабочий кабинет Аксессуары и декор
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    Гроза

    Миссия Sofia - “служение гармонии и красоте”. Этим мы руководствуемся в своих делах и размышлениях. А размышляем мы следующим образом: вы много работали и, наконец, нашли время на обустройство своего идеального дома. Ответственность выбора каждой детали (в этом интерьере расти вашим детям) и количество бессвязных предложений начинают давить, отбивая всякое желание продолжать благоустройство жилья. Знакомая ситуация для всех, кто хоть раз делал ремонт. 


    Наша задача – решить ваши проблемы:


    - Зонирование помещения

    - Двери съедают функциональное пространство 

    - Двери и паркет не сочетаются 

    - Накладка на входную дверь не сочетается с межкомнатными 

    - Дверная ручка портит дизайн двери

    - Сроки изготовления оттягивают запланированный переезд 


    К тому же эти проблемы умножаются на количество разных магазинов, в которые вы отправитесь. На самом деле все эти вопросы можно решить за одно посещение салона Sofia. Для ускорения процесса приносите с собой план помещения или дизайн-проект. 


    Мы позаботимся о том, чтобы вы не увязли в бесконечном поиске, выбирая части одного целого у разных производителей. 23 года работы в отрасли в тесном сотрудничестве с европейскими профессорами дизайна и архитектуры позволили нам разработать понятный алгоритм, который сэкономит время и поможет создать желанный интерьер, особенно, если вы делаете ремонт без дизайнера


    1. Что нужно сделать Вам?

    Определиться со стилем будущего интерьера: 

    Выбрать продукты, созданные нами в рамках заданного стиля: Двери Паркет Межкомнатные перегородки

    Подобрать детали: наши ручки и петли также уже продуманы заранее.

    Закажите наш сервис: монтаж должны выполнять специалисты.Наслаждайтесь своим идеальным домом с Sofia. 

    Две ошибки, которые могут навредить интерьеру


    №1 - Начинать с кнопки «каталог» без четкого понимания стиля своего интерьера. 

    Покупка продукта, «который просто понравился», без понимания общей концепции интерьера даёт 100% плачевный результат. К сожалению, так поступает 50% населения. 


    №2 - Приходить к нам «за дверями» под конец ремонта. 

    Покупая двери, дверные ручки и паркет у разных производителей (особенно без руководства дизайнера) – вы лишаете свой интерьер целостности, а себя душевной гармонии. Максимум, что у вас получится – подобрать «похожее по цвету». 


    Все, что мы производим, обладает взаимодополняющим свойством, чтобы ваша жизнь наполнялась гармонией и красотой. Для этого мы и работаем.

    Услуги
    • Комплексный подход Sofia home : входные
    • межкомнатные двери
    • дизайнерская фурнитура
    • паркет
    • плинтус
    • перегородки
    • стеновые панели
    • системы открывания.
    • Изготовление и установка
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    РФ (Москва и Московская область)
    Награды компании
    • СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015
    • СЕРТИФИКАТ CE – CONFORMITE EUROPEENE
    • Мы создали строгую систему контроля качества продукции, гарантирующую качество и безопасность своей продукции. Европейские сертификаты, включая CE, подтверждают безупречность нашего продукта. Многочисленные изобретения и инновации в области технологий и дизайна подтверждены Патентами.
    Адрес
    Улица Ленинградский проспект, д. 31а
    125284 Москва
    Россия
    +7-4957905471 sofyadveri.ru
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