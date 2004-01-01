Строительная фирма "Брусина" основана в 2004 году. Основной профиль деятельности строительство деревянных загородных домов и бань из профилированного бруса в Подмосковье. Строительство производится под ключ - укладываем фундамент (опорно-столбчатый, плитный, ленточный, свайно-винтовой), строим сруб, производим внутреннюю отделку (утепление, монтаж лестниц, отделка мансарды, установка окон и дверей). При строительстве используем только качественные материалы с собственного производства, соответствующие всем требованиям ГОСТов и СНИПов. За все время нами было построено более 3000 загородных объектов различной степени сложности в Москве и по всей России. От заключения договора, до начала строительства - 3 дня. Гарантия на все виды работ по договору. Строительство по типовым и индивидуальным проектам.