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Сваи Сервис СПБ
Строители Санкт-Петербург
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Отзыв (19)
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    Производственно-монтажная компания «Сваи-Сервис» предлагает услуги производства и установки винтовых свай по Санкт-Петербургу и области. В наличии сваи для всех видов грунта: стандартные, из нержавейки, многовитковые, шприцевидные, а также оголовки для свай. Все виды свайных конструкций имеют устойчивое покрытие к коррозии, влаге, абразивному износу. Изделия производятся с точным соблюдением существующих норм и стандартов. Помимо производства компания выполняет широкий спектр строительных услуг: пробное бурение, монтаж новых и ремонт старых фундаментов, реализация готовых свайно-винтовых решений. Собственный автопарк спецтехники позволяет выполнять работу в кратчайший срок. Компания «Сваи-Сервис» стремится стать лучше и ей важен каждый оставленный отзыв от Вас!

    Услуги
    Установка винтовых свай
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    набережная реки Мойки, 58, БЦ Мариинский, офис 400
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8122411700 spb.svai-servis.ru

    Отзыв

    Федор Лукин
    Очень профессиональная бригада, отработали быстро и качественно, бригадир Алексей мастер своего дела.
    4 месяца назад
    Владимир Скопенко
    Монтажные работы на уровне. Спасибо. Ребята справились даже лучше, чем хотелось.
    8 месяцев назад
    Василий Лачкин
    Очень быстро. Свайный фундамент за 6 часов сделали на дом 6*8. Бюджетно по нынешним ценам. Русская бригада. Грамотно всё делают, цена остаётся как в договоре, лишнего не навязывают. Молодцы!
    3 месяца назад
    Показать все отзывы – 19
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