Производственно-монтажная компания «Сваи-Сервис» предлагает услуги производства и установки винтовых свай по Санкт-Петербургу и области. В наличии сваи для всех видов грунта: стандартные, из нержавейки, многовитковые, шприцевидные, а также оголовки для свай. Все виды свайных конструкций имеют устойчивое покрытие к коррозии, влаге, абразивному износу. Изделия производятся с точным соблюдением существующих норм и стандартов. Помимо производства компания выполняет широкий спектр строительных услуг: пробное бурение, монтаж новых и ремонт старых фундаментов, реализация готовых свайно-винтовых решений. Собственный автопарк спецтехники позволяет выполнять работу в кратчайший срок. Компания «Сваи-Сервис» стремится стать лучше и ей важен каждый оставленный отзыв от Вас!