Наша команда создает индивидуальные жилые пространства, которые отвечают современным тенденциям в мире архитектуры и дизайна, также мы заботимся о комфорте, рациональности, качестве и пожеланиях клиентов.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Комплексный дизайн интерьера под ключ
- Архитектурный дизайн дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Беларусь
- Россия
- Украина
- Минск
- Адрес
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40 лет Победы
223053 Минск
Россия
+375-259040404 merra.by
Законное владение
Беларусь, Минский р-н, д. Боровляны, Боровлянский сельсовет 83