Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Merra arhitects
Архитекторы Минск
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Наша команда  создает индивидуальные жилые пространства, которые отвечают современным тенденциям в мире архитектуры и дизайна, также мы заботимся о комфорте, рациональности, качестве и пожеланиях клиентов. 

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • Комплексный дизайн интерьера под ключ
    • Архитектурный дизайн дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Россия
    • Украина
    • Минск
    Адрес
    40 лет Победы
    223053 Минск
    Россия
    +375-259040404 merra.by
    Законное владение

    Беларусь, Минский р-н, д. Боровляны, Боровлянский сельсовет 83

    Отзыв

    Дарья Шлык
    Мы остались очень довольны результатом и процессом, очень профессионально, тактично и честно. Главное, с душой. Вот наши фото проекта и реальное 😍
    около 1 года назад
    Лена Козловская
    Сразу скажу, что мы заказывали у Merra architects одновременно два дизайн проекта. Перед нашим заказом я просмотрела портфолио других дизайнеров Минска и выбрала Merra architects, чьей командой в итоге осталась довольна. Мы заказали планировочное решение ( нам предоставили 5 вариантов), проект с визуализацией и самое главное - авторский надзор. Прорабатывалась каждая деталь в интерьере при авторском надзоре там, где я бы не придала особого значения, если бы сама занималась подбором материалов, выбором нужного оттенка краски, обивки мягкой и корпусной мебели. Оба проекта выполнены в современном стиле с прекрасным планировочным решением и абсолютным соблюдением эргономики. К моему удивлению, реализация оказалась гораздо круче визуализации. Мой восторг не передать словами. Спасибо вам за сотрудничество и терпение!
    около 1 года назад
    Pavel Nahorski
    Все было отлично, от первой коммуникации до сдачи проекта. По срокам и качеству исполнения нет никаких вопросов. С дизайном угадали 10/10, ждем не дождемся когда начнем делать ремонт!
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 7
      Add SEO element