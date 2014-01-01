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Architectural Bureau DAOFORM
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Kindergarten, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Гардеробная в скандинавском стиле
    Kindergarten, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Гардеробная в скандинавском стиле
    Kindergarten, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Гардеробная в скандинавском стиле
    +8
    Kindergarten
    Загородный дом в поселке "Европейский", Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Дома в стиле модерн
    Загородный дом в поселке "Европейский", Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Дома в стиле модерн
    Загородный дом в поселке "Европейский", Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Балкон и терраса в стиле модерн
    +5
    Загородный дом в поселке "Европейский"
    Интерьер с индивидуальностью, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер с индивидуальностью, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер с индивидуальностью, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Кухни в эклектичном стиле
    +4
    Интерьер с индивидуальностью
    Дизайн-концепция ресторана "Gorchitsa" в центре Новосибирска, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Конференц-центры в стиле модерн
    Дизайн-концепция ресторана "Gorchitsa" в центре Новосибирска, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Конференц-центры в стиле модерн
    Дизайн-концепция ресторана "Gorchitsa" в центре Новосибирска, Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Конференц-центры в стиле модерн
    +4
    Дизайн-концепция ресторана "Gorchitsa" в центре Новосибирска

    Архитектурное бюро DAOFORM основано в 2013 году в Новосибирске.

    Наша компетенция:  Архитектурное проектирование, дизайн интерьеров различного назначения, 3D визуализация. Нам нравится наша работа, поэтому индивидуальный подход и стремление уделить внимание каждой детали делают наши проекты уникальными.

    Философия: каждый новый объект, будь то дизайн квартиры или загородного дома, является для нас ценным, и представляет интересную творческую задачу. Еще на стадии разработки концепции мы стараемся находиться в непрерывном диалоге с заказчиком, создавая гармоничный, жизнеспособный интерьер, продуманный до мельчайших деталей!

    Услуги
    | Дизайн жилых и общественных пространств
    Регионы обслуживания
    Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    630132 Новосибирск
    Россия
    +7-9612262839 www.daoform.com
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