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in[ex]terior
Дизайнеры Москва
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    • Ольга Солнышкова  – дизайнер интерьеров с 10-летним опытом.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Cостоит в Союзе Дизайнеров России, окончила МГХПА им С.Г. Строганова и еще на последнем курсе академии оформила загородный дом для друга, с тех пор Ольга занимается любимым делом и основала свою студию "in[ex]terior".⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Фотографии интерьеров от Ольги публикуют в самых престижных профильных изданиях, таких как Elle Décor Russia и ARCHITECTURAL DIGEST.

    "В моих проектах прекрасно сочетаются функциональность и красота.Проведу вас самыми проверенными тропами в реализации интерьера мечты от идеи до полного архитектурного проекта с координированием всех стадий его воплощения. Постоянно совершенствую свое мастерство и слежу за последними тенденциями в сфере дизайна, участвую в семинарах, посещаю международные выставки.Люблю свою работу!"

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    • член Союза Дизайнеров России
    • Победитель премии Modern Home International Award, в номинации Современные стилистики
    Адрес
    123424 Москва
    Россия
    +7-9857709000 inexterior.ru
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