Ольга Солнышкова – дизайнер интерьеров с 10-летним опытом.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Cостоит в Союзе Дизайнеров России, окончила МГХПА им С.Г. Строганова и еще на последнем курсе академии оформила загородный дом для друга, с тех пор Ольга занимается любимым делом и основала свою студию "in[ex]terior".⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Фотографии интерьеров от Ольги публикуют в самых престижных профильных изданиях, таких как Elle Décor Russia и ARCHITECTURAL DIGEST.

"В моих проектах прекрасно сочетаются функциональность и красота.Проведу вас самыми проверенными тропами в реализации интерьера мечты от идеи до полного архитектурного проекта с координированием всех стадий его воплощения. Постоянно совершенствую свое мастерство и слежу за последними тенденциями в сфере дизайна, участвую в семинарах, посещаю международные выставки.Люблю свою работу!"