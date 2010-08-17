КОМПАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА «ЛД-ГРУПП» - ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ОМСКА, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. С 2007 г. мы предлагаем своим заказчикам полный спектр услуг в области проектирования территорий, их благоустройства и озеленения - разработку ландшафтного дизайна и реализация проектов, комплектация растениями (собственная торговая площадка в центре города), уход за участком, устройство систем полива, дренажных систем, создание водоемов, зимних садов. В активе нашей компании – сотни реализованных проектов в Омске и области. Мы работаем как с организациями, так и с частными заказчиками. Использование современной техники и технологий, наличие разнообразного и качественного посадочного материала и рулонного газона, а также высокий профессиональный уровень наших специалистов, позволяют нам выполнять работы любой сложности.