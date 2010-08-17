Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ЛД-групп
Ландшафтные архитекторы Омск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Омская область, ЛД-групп ЛД-групп
    Омская область, ЛД-групп ЛД-групп
    Омская область, ЛД-групп ЛД-групп
    +1
    Омская область

    КОМПАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА «ЛД-ГРУПП» - ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ОМСКА, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. С 2007 г. мы предлагаем своим заказчикам полный спектр услуг в области проектирования территорий, их благоустройства и озеленения - разработку ландшафтного дизайна и реализация проектов, комплектация растениями (собственная торговая площадка в центре города), уход за участкомустройство систем поливадренажных систем, создание водоемов, зимних садов. В активе нашей компании – сотни реализованных проектов в Омске и области. Мы работаем как с организациями, так и с частными заказчиками. Использование современной техники и технологий, наличие разнообразного и качественного посадочного материала и рулонного газона, а также высокий профессиональный уровень наших специалистов, позволяют нам выполнять работы любой сложности.

    Услуги
    • Ландшафтный дизайн
    • Озеленение
    • Продажа растений
    • Автополив
    • Уход за участками
    Регионы обслуживания
    Омск
    Адрес
    Петра Некрасова, д. 1
    644099 Омск
    Россия
    +7-9006762081 www.ld-grupp.ru

    Отзыв

    Валерия Воронкова
    Спасибо за хороший газон.
    около 3 лет назад
    Витторио Де Кука
    Единственные вменяемые в Омске озеленители.
    почти 3 года назад
    Елена Пронева
    Обратилась в ЛД групп, когда нужно было благоустройство территории нового дома. Скажу честно я не дизайнер, и с трудом представляла, как и что расположить на участке. Спасибо опытным дизайнерам компании, помогли все оформить очень красиво. Я довольна на все 100
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
      Add SEO element