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Так или иначе, наиболее популярным местом для установки стиральной машины в доме становится ванная комната. Конечно, ее можно установить на кухне или в прихожей, однако ее расположение именно в ванной для наших соотечественников с…
Пожаробезопасность – одно из ключевых требований, предъявляемых ко всякого рода архитектуре. Тем более актуально оно, когда речь идёт о деревянном доме. Требование это обнаруживает себя уже на этапе составления проекта будущего до…
Ремонт ванной комнаты заключается не только в смене сантехники. Во-первых, это возможность подправить планировку помещения, воплотить наиболее удачные решения. Во-вторых, придать новое настроение старому интерьеру – освежить мебел…