Мы очень маленькая, но очень бодрая команда дизайнеров интерьеров, с удовольствием делающая своё дело. Занимаемся мы этим уже 10 лет и накопили профессиональный опыт и массу идей.

Также мы любим путешествовать! Наши проекты интерьеров реализованы в Литве, Эстонии, России, Грузии, Германии и Чехии. Мы с удовольствием сделаем дизайн для вашей квартиры, кафе или магазина. Некоторые примеры работ можно увидеть здесь: https://www.broliaishaunuoliai.com/

Мы всегда работаем до полного удовлетворения клиента.