Мы очень маленькая, но очень бодрая команда дизайнеров интерьеров, с удовольствием делающая своё дело. Занимаемся мы этим уже 10 лет и накопили профессиональный опыт и массу идей.
Также мы любим путешествовать! Наши проекты интерьеров реализованы в Литве, Эстонии, России, Грузии, Германии и Чехии. Мы с удовольствием сделаем дизайн для вашей квартиры, кафе или магазина. Некоторые примеры работ можно увидеть здесь: https://www.broliaishaunuoliai.com/
Мы всегда работаем до полного удовлетворения клиента.
- Услуги
- Дизайн-проект, 3D-визуализация и авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Чехия, Литва и Россия
- Адрес
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LT-00000 Vilnius
Литва
+370-65641030 www.broliaishaunuoliai.com