Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Design studio broliaishaunuoliai
Дизайнеры интерьера Vilnius
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер дома, Design studio broliaishaunuoliai Design studio broliaishaunuoliai Ванная комната в стиле модерн
    Интерьер дома, Design studio broliaishaunuoliai Design studio broliaishaunuoliai Ванная комната в стиле модерн
    Интерьер дома, Design studio broliaishaunuoliai Design studio broliaishaunuoliai Ванная комната в стиле модерн
    +9
    Интерьер дома
    Современный шик арт-деко, Design studio broliaishaunuoliai Design studio broliaishaunuoliai Гостиная в стиле модерн Янтарный / Золотой
    Современный шик арт-деко

    Мы очень маленькая, но очень бодрая команда дизайнеров интерьеров, с удовольствием делающая своё дело. Занимаемся мы этим уже 10 лет и накопили  профессиональный опыт и массу идей.

    Также мы любим путешествовать! Наши проекты интерьеров реализованы в Литве, Эстонии, России, Грузии, Германии и Чехии.  Мы с удовольствием сделаем дизайн для вашей квартиры, кафе или магазина. Некоторые примеры работ можно увидеть здесь: https://www.broliaishaunuoliai.com/

    Мы всегда работаем до полного удовлетворения клиента.

    Услуги
    Дизайн-проект, 3D-визуализация и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Чехия, Литва и Россия
    Адрес
    LT-00000 Vilnius
    Литва
    +370-65641030 www.broliaishaunuoliai.com
      Add SEO element