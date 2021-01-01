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Carmine Home
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Бернулли ресторан, Carmine Home Carmine Home Конференц-центры в стиле лофт
    Бернулли ресторан, Carmine Home Carmine Home Конференц-центры в стиле лофт
    Бернулли ресторан
    Квартира с красной дверью. ЖК ЗИЛАРТ, Carmine Home Carmine Home Маленькие кухни
    Квартира с красной дверью. ЖК ЗИЛАРТ, Carmine Home Carmine Home Кухонные блоки
    Квартира с красной дверью. ЖК ЗИЛАРТ, Carmine Home Carmine Home Гостиная в стиле лофт
    Квартира с красной дверью. ЖК ЗИЛАРТ

    Дизайн-студияCARMINE HOME Carmine Home небольшое дружелюбное дизайн-бюро . Это группа единомышленников. Мы занимаемся дизайном интерьера - от голых стен до "красиво и уютно"; декорируем мебель и создаем предметы декора. Главным в нашем дизайне является работа над планировочным решением, от грамотности которого во многом зависит безопасность и удобство пользования интерьером. Так же мы тщательно прорабатываем цветовое и декоративное решение, стараемся уделять внимание всем мелочам. Мы развиваем и воплощаем в жизнь пожелания и мысли заказчиков, дополняя их своими бесконечными идеями, прорабатывая всевозможные варианты. 

    В своей работе мы уделяем большое значение общению с заказчиком. Ведь умение его услышать так необходимо в нашей профессии! Каждый дизайн интерьера получается уникальным, так как у каждого заказчика свой вкус и характер, а мы с помощью профессиональных навыков направляем эту энергию в правильное русло.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • 3D визуализация
    • Проектирование
    • Дизайн мебели
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9104693494 www.carminehome.com

    Отзыв

    smolskaya.90
    У нас позитивный опыт работы с Кармин Хоум. Чувствуется профессионализм и уверенность Надежды, менеджеров, дизайнеров и строителей. Вообще большая удача найти своего дизайнера, который словил настроение и сделал еще лучше, чем от него ожидали. Спасибо, успехов и вдохновения вам, благодарных заказчиков.
    3 месяца назад
    Дата проекта: Ноябрь 2021
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