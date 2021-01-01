Дизайн-студияCARMINE HOME Carmine Home небольшое дружелюбное дизайн-бюро . Это группа единомышленников. Мы занимаемся дизайном интерьера - от голых стен до "красиво и уютно"; декорируем мебель и создаем предметы декора. Главным в нашем дизайне является работа над планировочным решением, от грамотности которого во многом зависит безопасность и удобство пользования интерьером. Так же мы тщательно прорабатываем цветовое и декоративное решение, стараемся уделять внимание всем мелочам. Мы развиваем и воплощаем в жизнь пожелания и мысли заказчиков, дополняя их своими бесконечными идеями, прорабатывая всевозможные варианты.

В своей работе мы уделяем большое значение общению с заказчиком. Ведь умение его услышать так необходимо в нашей профессии! Каждый дизайн интерьера получается уникальным, так как у каждого заказчика свой вкус и характер, а мы с помощью профессиональных навыков направляем эту энергию в правильное русло.