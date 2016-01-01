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СК Золотое Сечение
Строители Ростов-на-Дону, Россия
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Проекты

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    • Строительство домов и коттеджей, СК Золотое Сечение СК Золотое Сечение Дома в стиле модерн
    Строительство домов и коттеджей
    Сочное лето, СК Золотое Сечение СК Золотое Сечение Ванная комната в скандинавском стиле
    Сочное лето, СК Золотое Сечение СК Золотое Сечение Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Сочное лето, СК Золотое Сечение СК Золотое Сечение Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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    Сочное лето
    Наше портфолио, СК Золотое Сечение СК Золотое Сечение Гостиная в стиле минимализм
    Наше портфолио, СК Золотое Сечение СК Золотое Сечение Детская комната в стиле модерн
    Наше портфолио, СК Золотое Сечение СК Золотое Сечение Гостиная в стиле модерн
    +5
    Наше портфолио

    Строительная компания «Золотое сечение» родом из Ростова-на-Дону. Ведет деятельность в области ремонта и строительства c 2016 года. В годы создания строительной компании «Золотое сечение» конкуренция в рынке ремонта была крайне высокой, однако качество падало. Именно по этой причине мы решили предложить клиенту несколько другой подход, а именно: гарантии результата, работы на основании государственных стандартов и четкое соблюдение технологий и требований. 


    Старт работ начинается с проектирования. Дизайнеры и архитекторы производят разделение пространства по зонам, проектируют расстановку мебели, определяют потребность в дополнительных тех помещениях или санитарных узлах. Как результат, вы получаете проект интерьера, созданный с учетом потребностей и нужд каждого из проживающих членов семьи. И даже строительство коттеджа с нашей компанием принято делать по принципу: с интерьера и планировки до полноценного архитектурного проекта. В данном случае это значит, что в процессе проектирования учитываются все моменты, и вы избавитесь от бесконечных вероятных демонтажей и переделок. 


    Наши преимущества

    • Приглашаем к сотрудничеству именитых дизайнеров и архитекторов. 
    • Умеем работать с премиум материалами. 
    • Гарантируем точную реализацию всего проекта. 
    • Воплощаем в жизнь ваши идеи средствами собственного отдела дизайна. 


    Наша компания гордится качеством предлагаемого сервиса также дает в два года гарантии (законодательно установлен один год), на услуги строительства – до десяти лет. Более 5 лет наша команда реализует проекты «премиум»класса и демонстрирует результаты своей работы на своем сайте. 

     

    Компания «Золотое сечение» предоставляет как точную смету и план-график, так и полный отчет по каждой детали: от закупки стройматериалов до хода строительных работ. Заказывайте ремонт «под ключ» или строительство дома в СК «Золотое сечение» и получите уверенность в ответственном подходе и качественной реализации проекта. 


    Услуги
    строительство домов и коттеджей
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону и Россия
    Адрес
    переулок Крепостной, д.14
    344006 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-8633090149 ckzc.ru
    Законное владение

    344006, г.Ростов-на-Дону, переулок Крепостной, д.14

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