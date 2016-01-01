Строительная компания «Золотое сечение» родом из Ростова-на-Дону. Ведет деятельность в области ремонта и строительства c 2016 года. В годы создания строительной компании «Золотое сечение» конкуренция в рынке ремонта была крайне высокой, однако качество падало. Именно по этой причине мы решили предложить клиенту несколько другой подход, а именно: гарантии результата, работы на основании государственных стандартов и четкое соблюдение технологий и требований.





Старт работ начинается с проектирования. Дизайнеры и архитекторы производят разделение пространства по зонам, проектируют расстановку мебели, определяют потребность в дополнительных тех помещениях или санитарных узлах. Как результат, вы получаете проект интерьера, созданный с учетом потребностей и нужд каждого из проживающих членов семьи. И даже строительство коттеджа с нашей компанием принято делать по принципу: с интерьера и планировки до полноценного архитектурного проекта. В данном случае это значит, что в процессе проектирования учитываются все моменты, и вы избавитесь от бесконечных вероятных демонтажей и переделок.





Наши преимущества

Приглашаем к сотрудничеству именитых дизайнеров и архитекторов.

Умеем работать с премиум материалами.

Гарантируем точную реализацию всего проекта.

Воплощаем в жизнь ваши идеи средствами собственного отдела дизайна.





Наша компания гордится качеством предлагаемого сервиса также дает в два года гарантии (законодательно установлен один год), на услуги строительства – до десяти лет. Более 5 лет наша команда реализует проекты «премиум»класса и демонстрирует результаты своей работы на своем сайте.

Компания «Золотое сечение» предоставляет как точную смету и план-график, так и полный отчет по каждой детали: от закупки стройматериалов до хода строительных работ. Заказывайте ремонт «под ключ» или строительство дома в СК «Золотое сечение» и получите уверенность в ответственном подходе и качественной реализации проекта.



