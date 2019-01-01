Каждое утро мы просыпаемся с разным настроением и в зависимости от того, как хотим провести этот день, мы рисуем себе картину! Рисуем, надевая на себя одежду, выбирая цвета, в которые хотим облачиться, и эта картина создает нам настроение дня! Также неотъемлемой частью нашего утра, и всей жизни является наш дом, убранство которого, как и наша одежда, полностью олицетворяет своего обладателя. А собственно настроение дома моя студия и помогает обрести своим клиентам. Мы стараемся в наших интерьерах воплощать эмоции и желания людей. Наши проекты представляют собой как непрерывную комбинацию частей, так и ее полное изображение. Поэтому нам хотелось бы представить отдельные проекты как неподвижные фрагменты в мобильной системе. Наша цель — это помочь людям сделать их пространство местом их мечты, наполненным тем или иным смыслом, добавив максимум функциональности. Поэтому если вы тоже хотите обрести замечательное настроение, тогда идёмте с нами!

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