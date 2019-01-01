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Студия дизайна M I S U R A
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Русская усадьба, Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Спальня в классическом стиле Бирюзовый
    Русская усадьба, Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Спальня в классическом стиле Бирюзовый
    Русская усадьба, Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Спальня в классическом стиле
    +13
    Русская усадьба
    Пентхаус в сердце Нижнего..., Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Пентхаус в сердце Нижнего..., Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Пентхаус в сердце Нижнего..., Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Лестницы Бежевый
    +8
    Пентхаус в сердце Нижнего...
    Яркая квартира с французским акцентом, Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Столовая комната в эклектичном стиле
    Яркая квартира с французским акцентом, Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Гостиные в эклектичном стиле
    Яркая квартира с французским акцентом, Студия дизайна M I S U R A Студия дизайна M I S U R A Гостиные в эклектичном стиле
    +8
    Яркая квартира с французским акцентом
    Каждое утро мы просыпаемся с разным настроением и в зависимости от того, как хотим провести этот день, мы рисуем себе картину! Рисуем, надевая на себя одежду, выбирая цвета, в которые хотим облачиться, и эта картина создает нам настроение дня! Также неотъемлемой частью нашего утра, и всей жизни является наш дом, убранство которого, как и наша одежда, полностью олицетворяет своего обладателя. А собственно настроение дома моя студия и помогает обрести своим клиентам. Мы стараемся в наших интерьерах воплощать эмоции и желания людей. Наши проекты представляют собой как непрерывную комбинацию частей, так и ее полное изображение. Поэтому нам хотелось бы представить отдельные проекты как неподвижные фрагменты в мобильной системе. Наша цель — это помочь людям сделать их пространство местом их мечты, наполненным тем или иным смыслом, добавив максимум функциональности. Поэтому если вы тоже хотите обрести замечательное настроение, тогда идёмте с нами!
    Услуги
    • АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    • ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
    • АВТОРСКАЯ МЕБЕЛЬ И ДЕКОР
    • ДЕКОРИРОВАНИЕ
    • КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОЕКТА
    • ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ВИТРИН
    Регионы обслуживания
    • Центральный округ
    • Северный округ
    • Нижний Новгород
    • Нижегородская область
    • Россия
    Адрес
    ул. Ошарская, д. 80
    603105 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9308177788 studio-misura.ru

    Отзыв

    barkar.caterina
    Мне очень повезло, что Светлана Светлицкая откликнулась на мой заказ. Хотелось бы выразить огромную благодарность за проделанную работу. Она настоящий профессионал своего дела, очень приятная в общении и с ней легко вести диалог. Я очень довольна полученным результатом, именно то, что я хотела!!! Светлана полностью учла все мои пожелания, давала советы по вопросам, в которых я не разбираюсь, она знает столько тонкостей, нюансов, на которые обычный человек и внимания не обратит. А самое главное, что работа была выполнена в кратчайшие сроки и очень качественно. Ни минуты не пожалела, что обратилась к данному специалисту, десять из десяти баллов, рекомендую этого мастера на все 100%
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2019
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    Victor Ts Victor Ts
    С этой командой вы найдете,то что ищете в дизайне. Это не хобби или просто работа-как для многих в этой сфере,для них это дело всей жизни!
    около 2 лет назад
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    Александр Шестаков
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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