Проектирование и строительство домов и коттеджей для постоянного проживания.
Каркасное домостроение
СИП домостроение
Строительство домов из Газобетона
Строительство домов из поризованного камня
Строительство Фахверковых домов
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- Архитктурное проектирование
- Строительство загородных домов
- Строительство коттеджей
- Строительство каркасных домов
- Строительство СИП домов
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- Строительство домов из газобетона
- Строительство домов из поризованного камня
- Строительство Фахверковых домов
- Строительство домов для постоянного проживания
- Проектирование фундаментов
- Возведение фундаментов
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Комендантский пр., д. 4, офис 315
197227 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9817050667 ncottage.ru
Законное владение
194156, Санкт-Петербург г, проспект Энгельса, д. 28, литер А, пом 1Н, офис 13