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Новый коттедж
Строители Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Фавор, Новый коттедж Новый коттедж Загородные дома Бежевый
    Фавор, Новый коттедж Новый коттедж Загородные дома Бежевый
    Фавор, Новый коттедж Новый коттедж Загородные дома Бежевый
    +2
    Фавор

    Проектирование и строительство домов и коттеджей для постоянного проживания.

    Каркасное домостроение

    СИП домостроение

    Строительство домов из Газобетона

    Строительство домов из поризованного камня

    Строительство Фахверковых домов

    Услуги
    • Архитктурное проектирование
    • Строительство загородных домов
    • Строительство коттеджей
    • Строительство каркасных домов
    • Строительство СИП домов
    • е
    • Строительство домов из газобетона
    • Строительство домов из поризованного камня
    • Строительство Фахверковых домов
    • Строительство домов для постоянного проживания
    • Проектирование фундаментов
    • Возведение фундаментов
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Комендантский пр., д. 4, офис 315
    197227 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9817050667 ncottage.ru
    Законное владение

    194156, Санкт-Петербург г, проспект Энгельса, д. 28, литер А, пом 1Н, офис 13  

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