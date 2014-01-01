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Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры в стиле Американской Классики, Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой Гостиная в классическом стиле Зеленый
    Дизайн квартиры в стиле Американской Классики, Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн квартиры в стиле Американской Классики, Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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    Дизайн квартиры в стиле Американской Классики

    Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров, а также реализацией проектов под ключ и комплектацией всеми материалами и мебелью.

    Основатель студии Анастасия Вивенцова - дважды дипломированный специалист с красным дипломом международного образца, по специальностям Архитектура и Дизайн Среды. 

    Практикующий дизайнер-архитектор, а также финалист и лауреат интерьерных премий, таких как PINWIN и MODERN HOME Professional Design Award.   Публикации в печатных изданиях ДОМА и ИНТЕРЬЕРЫ, а также в учебном пособии для архитекторов и дизайнеров ИРГТУ (Иркутского Государственного Технического Университета).

    Частый гость Главного Петербургского Телеканала 78. Best of Houzz design 2019 по версии houzz.ru.

    Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой всегда идет в ногу с новыми технологиями, вы сможете виртуально прогуляться по своему будущему интерьеру, еще до начала ремонта. .

    От концепции до закупки декора и ароматов для дома, мы все берем на себя, чтобы вы не тратили на это время, а только насладились моментом переезда в свой идеальный дом.

    Звоните, я всегда Вам рада! 

    ​С уважением, Анастасия Набиева (Вивенцова)

    архитектор-дизайнер

    Услуги
    • Дизайн интерьеров спб
    • дизайнер интерьера спб
    • дизайн квартир спб
    • сопровождение ремонта спб
    • мебель на заказ спб
    • авторский контроль спб
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Награды компании
    • Номинант премии Modern Home Award 2019 «Современные интерьеры»,
    • Финалист премий PINWIN 14 сезона 2019:
    • «Студенческий интерьер», «Создавая мир ребёнка»,
    • Финалист премии PinWin 13 сезона 2018 «Интерьер. Живи легко»,
    • 3 место в Международном конкурсе ландшафтных проектов «Фестиваль Цветов и Ландшафтов»,
    • Best of Houzz Design по версии Houzz 2019,
    • Красный диплом международного образца СПбГУ «Дизайнер среды» рег.номер 0811008 от 2014г.
    • Показать все 12 награды
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9117028176 www.instagram.com/designer_spb
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