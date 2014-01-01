Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров, а также реализацией проектов под ключ и комплектацией всеми материалами и мебелью.

Основатель студии Анастасия Вивенцова - дважды дипломированный специалист с красным дипломом международного образца, по специальностям Архитектура и Дизайн Среды.

Практикующий дизайнер-архитектор, а также финалист и лауреат интерьерных премий, таких как PINWIN и MODERN HOME Professional Design Award. Публикации в печатных изданиях ДОМА и ИНТЕРЬЕРЫ, а также в учебном пособии для архитекторов и дизайнеров ИРГТУ (Иркутского Государственного Технического Университета).

Частый гость Главного Петербургского Телеканала 78. Best of Houzz design 2019 по версии houzz.ru.

Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой всегда идет в ногу с новыми технологиями, вы сможете виртуально прогуляться по своему будущему интерьеру, еще до начала ремонта. .

От концепции до закупки декора и ароматов для дома, мы все берем на себя, чтобы вы не тратили на это время, а только насладились моментом переезда в свой идеальный дом.

Звоните, я всегда Вам рада!

​С уважением, Анастасия Набиева (Вивенцова)

архитектор-дизайнер