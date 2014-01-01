Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров, а также реализацией проектов под ключ и комплектацией всеми материалами и мебелью.
Основатель студии Анастасия Вивенцова - дважды дипломированный специалист с красным дипломом международного образца, по специальностям Архитектура и Дизайн Среды.
Практикующий дизайнер-архитектор, а также финалист и лауреат интерьерных премий, таких как PINWIN и MODERN HOME Professional Design Award. Публикации в печатных изданиях ДОМА и ИНТЕРЬЕРЫ, а также в учебном пособии для архитекторов и дизайнеров ИРГТУ (Иркутского Государственного Технического Университета).
Частый гость Главного Петербургского Телеканала 78. Best of Houzz design 2019 по версии houzz.ru.
Дизайн Студия Анастасии Вивенцовой всегда идет в ногу с новыми технологиями, вы сможете виртуально прогуляться по своему будущему интерьеру, еще до начала ремонта. .
От концепции до закупки декора и ароматов для дома, мы все берем на себя, чтобы вы не тратили на это время, а только насладились моментом переезда в свой идеальный дом.
Звоните, я всегда Вам рада!
С уважением, Анастасия Набиева (Вивенцова)
архитектор-дизайнер
- Услуги
- Дизайн интерьеров спб
- дизайнер интерьера спб
- дизайн квартир спб
- сопровождение ремонта спб
- мебель на заказ спб
- авторский контроль спб
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Награды компании
- Номинант премии Modern Home Award 2019 «Современные интерьеры»,
- Финалист премий PINWIN 14 сезона 2019:
- «Студенческий интерьер», «Создавая мир ребёнка»,
- Финалист премии PinWin 13 сезона 2018 «Интерьер. Живи легко»,
- 3 место в Международном конкурсе ландшафтных проектов «Фестиваль Цветов и Ландшафтов»,
- Best of Houzz Design по версии Houzz 2019,
- Красный диплом международного образца СПбГУ «Дизайнер среды» рег.номер 0811008 от 2014г.
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- Адрес
-
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9117028176 www.instagram.com/designer_spb