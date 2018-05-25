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WoodWorking Studios
Лестницы и перила Краснодар
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Проекты

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    • Лестница из массива ясеня, WoodWorking Studios WoodWorking Studios Лестницы Дерево
    Лестница из массива ясеня, WoodWorking Studios WoodWorking Studios Лестницы Дерево
    Лестница из массива ясеня

    Сеть студий деревообработки «Woodworking Studios», занимается реализацией, изготовлением и монтажом: паркетной доски, лестниц, дверей, кухонь на заказ, мебели для дома, офиса, баров и ресторанов, гостиниц и отелей, сантехники высокого качества, террас, беседок, фасадов, эксклюзивных дизайнерских решений и изделий, и многое другое.Сотрудничество с дизайнерами и огромный опыт работы (с 2003 года), позволяет создавать любые смелые дизайнерские решения и воплощать их в жизнь.Каждое направление постоянно развивается, расширяется ассортимент, увеличиваются возможности для нестандартных решений. Опыт в проектировании, изготовлении и монтаже лестниц, дает возможность изготовить лестницы любых размеров и сложности. Использование станков ЧПУ позволяет создавать самые причудливые и в то же время идеально выполненные элементы не только лестничных элементов, но и кухонных, мебельных фасадов, спинки кроватей и т.д.На сегодняшний день наша компания имеет одно из самых выгодных предложений на рынке специализированных дверей в различных ценовых сегментах (Economic, Practic, Standart, Premium).

    Услуги
    Лестницы, Паркетная доска и Стиль LOFT
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Адрес
    Володи Головатого 289
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9996350205 wood123.ru

    Отзыв

    Eldotr 1
    Спасибо вам за чудесную лестницу! Очень качественная работа!
    больше 2 лет назад
    Алиса Чернобаева
    Заказывали паркет постелить - очень круто сделали и быстро. Я довольна.
    больше 2 лет назад
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