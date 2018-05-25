Сеть студий деревообработки «Woodworking Studios», занимается реализацией, изготовлением и монтажом: паркетной доски, лестниц, дверей, кухонь на заказ, мебели для дома, офиса, баров и ресторанов, гостиниц и отелей, сантехники высокого качества, террас, беседок, фасадов, эксклюзивных дизайнерских решений и изделий, и многое другое.Сотрудничество с дизайнерами и огромный опыт работы (с 2003 года), позволяет создавать любые смелые дизайнерские решения и воплощать их в жизнь.Каждое направление постоянно развивается, расширяется ассортимент, увеличиваются возможности для нестандартных решений. Опыт в проектировании, изготовлении и монтаже лестниц, дает возможность изготовить лестницы любых размеров и сложности. Использование станков ЧПУ позволяет создавать самые причудливые и в то же время идеально выполненные элементы не только лестничных элементов, но и кухонных, мебельных фасадов, спинки кроватей и т.д.На сегодняшний день наша компания имеет одно из самых выгодных предложений на рынке специализированных дверей в различных ценовых сегментах (Economic, Practic, Standart, Premium).