Строительство жилых, промышленных, коммерческих зданий и сооружений от нулевого цикла до ввода в эксплуатацию. Ручная рубка срубов домов и бань. Ремонтно-отделочные работы. Сварочные работы и изготовление лёгких стальных конструкций (лестницы, ограждения лоджий и балконов, навесы для автомобилей, козырьки подъездов и т.д., ограждения территорий из стальных конструкций).