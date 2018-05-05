Строительство жилых, промышленных, коммерческих зданий и сооружений от нулевого цикла до ввода в эксплуатацию. Ручная рубка срубов домов и бань. Ремонтно-отделочные работы. Сварочные работы и изготовление лёгких стальных конструкций (лестницы, ограждения лоджий и балконов, навесы для автомобилей, козырьки подъездов и т.д., ограждения территорий из стальных конструкций).
- Услуги
- Строительство, ремонтно-отделочные и сварочные раб
- Регионы обслуживания
- Пермский край и Пермь
- Адрес
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Кировоградская,180Б
614109 Пермь
Россия
+7-9504655777 restperm.ru
Законное владение
614109, Пермский край, город Пермь, улица Кировоградская,180 Б