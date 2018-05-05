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Строительная компания РЭСТ
Строители Пермь
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Уборная на загородном участке, Строительная компания РЭСТ Строительная компания РЭСТ Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Красный
    Уборная на загородном участке, Строительная компания РЭСТ Строительная компания РЭСТ Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Красный
    Уборная на загородном участке, Строительная компания РЭСТ Строительная компания РЭСТ Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Красный
    +2
    Уборная на загородном участке
    Деревянный дом ручной рубки, Строительная компания РЭСТ Строительная компания РЭСТ Деревянные дома Дерево Бежевый
    Деревянный дом ручной рубки, Строительная компания РЭСТ Строительная компания РЭСТ Деревянные дома Дерево Бежевый
    Деревянный дом ручной рубки, Строительная компания РЭСТ Строительная компания РЭСТ Деревянные дома Дерево Бежевый
    +2
    Деревянный дом ручной рубки

    Строительство жилых, промышленных, коммерческих зданий и сооружений от нулевого цикла до ввода в эксплуатацию. Ручная рубка срубов домов и бань. Ремонтно-отделочные работы. Сварочные работы и изготовление лёгких стальных конструкций (лестницы, ограждения лоджий и балконов, навесы для автомобилей, козырьки подъездов и т.д., ограждения территорий из стальных конструкций).

    Услуги
    Строительство, ремонтно-отделочные и сварочные раб
    Регионы обслуживания
    Пермский край и Пермь
    Адрес
    Кировоградская,180Б
    614109 Пермь
    Россия
    +7-9504655777 restperm.ru
    Законное владение

    614109, Пермский край, город Пермь, улица Кировоградская,180 Б

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