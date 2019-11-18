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СТЕКЛОВИЧ
Стекольщики Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Двери и перегородки ресторан БУРГЕР КУЛЬТ, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ Стены и пол в стиле лофт Стекло Прозрачный
    Двери и перегородки ресторан БУРГЕР КУЛЬТ, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ Стеклянные двери Стекло Прозрачный
    Двери и перегородки ресторан БУРГЕР КУЛЬТ, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ Стеклянные двери Стекло Прозрачный
    +3
    Двери и перегородки ресторан БУРГЕР КУЛЬТ
    Конструкции из стекла КП Серебряный Бор г.Москва, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ Лестницы Стекло Прозрачный
    Конструкции из стекла КП Серебряный Бор г.Москва, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ ГостинаяМебель для медиа комнаты Стекло
    Конструкции из стекла КП Серебряный Бор г.Москва, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Прозрачный
    +6
    Конструкции из стекла КП Серебряный Бор г.Москва
    Ограждения из стекла КП Пушкино Поле в Московской области, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ Ванная комната в стиле модерн Стекло
    Ограждения из стекла КП Пушкино Поле в Московской области, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ Ванная комната в стиле модерн Стекло
    Ограждения из стекла КП Пушкино Поле в Московской области, СТЕКЛОВИЧ СТЕКЛОВИЧ Ванная комната в стиле модерн Стекло
    +3
    Ограждения из стекла КП Пушкино Поле в Московской области

    Эксперты в изготовлении изделий и конструкций из стекла и зеркал.

    Обработка стекла и зеркала в Москве. Компания «Стеклович» осуществляет полный спектр услуг по изготовлению стеклянных изделий и зеркал по индивидуальным размерам. Благодаря собственному производству, мы осуществляем резку и обработку стекла в Москве на заказ по низким ценам.Благодаря современному оборудованию и нашему опыту. Наша компания производит и реализует в реальность самые сложные проекты.Мастера компании производят замер, проектирование, доставку и монтаж.Широкий выбор услуг по стеклообработке и изготовлению стекол в Москве по достойной ценеИзготовление под заказ, а так же предложение о дополнительных услугах по обработке и декорированию стекла по отдельности. Выгодные предложения по сотрудничеству.

    Услуги
    Изготовление изделий и конструкций из стекла и зеркал.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Пятницкое шоссе д.43
    125310 Москва
    Россия
    +7-9099315125 steklovich.ru
    Законное владение

    125310 , Россия , Москва , Пятницкое шоссе д.43

    Отзыв

    alina.rusakova66 alina.rusakova66
    Ребята молодцы, делают свою работу на высоком уровне. Товары всегда новые, цены вполне доступные. Часто проводятся скидки, акции, что особо радует :) Буду рекомендовать всем друзьям и близким.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2018
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