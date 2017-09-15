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Buro108
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Sauna pavilion, Buro108 Buro108
    Sauna pavilion, Buro108 Buro108
    Sauna pavilion
    Zeppelin house, Buro108 Buro108 Загородные дома Кирпичи
    Zeppelin house, Buro108 Buro108 Загородные дома Кирпичи
    Zeppelin house, Buro108 Buro108 Загородные дома Кирпичи
    Zeppelin house
    Altay house, Buro108 Buro108 Дома в эклектичном стиле Дерево
    Altay house, Buro108 Buro108 Дома в эклектичном стиле
    Altay house, Buro108 Buro108 Дома в эклектичном стиле
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    Altay house

    Тимур и Екатерина объединили свой многолетний опыт работы в различных бюро России, Англии и других странах Европы, чтобы в 2014 году основать Архитектурное бюро 108. Почему 108?! Пифагор утверждал, что числа управляют миром, и только с их помощью человек сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону. В частности, число 108 пронизывает разные аспекты мироздания, оно своего рода константа вселенной. Например, внутренний угол в правильном пятиугольнике составляет 108 градусов. Если умножить 1х(2х2)х(3х3х3)=108. Эти числа, будучи поставленными одно над другим, образуют “магический” треугольник. В различных восточных культурах в церемониях и ритуалах то и дело встречается число 108. Диаметр Солнца в 108 раз больше диаметра Земли. Примерное расстояние от Земли до Солнца эквивалентно 108 Солнцам. Примерное расстояние от Земли до Луны эквивалентно 108 Лунам. Число 108 – это число природной гармонии и красоты, которых мы стремимся достичь в своих проектах. Наша команда специализируется на авторском проектировании частных домов и интерьеров, соединяя в себе две дисциплины — архитектуру и дизайн интерьера. Именно объединение этих направлений и тесное взаимодействие со специалистами из смежных областей позволяют решать задачи каждого конкретного заказчика в комплексе. Глубокое понимание технологий строительства и более 15 лет успешной работы помогают нам воплощать в реальность самые сложные и интересные проекты.

    Услуги
    Современные дома и интерьеры
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    124498 Москва
    Россия
    +7-9257858086 www.buro108.ru
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