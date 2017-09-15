Тимур и Екатерина объединили свой многолетний опыт работы в различных бюро России, Англии и других странах Европы, чтобы в 2014 году основать Архитектурное бюро 108. Почему 108?! Пифагор утверждал, что числа управляют миром, и только с их помощью человек сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону. В частности, число 108 пронизывает разные аспекты мироздания, оно своего рода константа вселенной. Например, внутренний угол в правильном пятиугольнике составляет 108 градусов. Если умножить 1х(2х2)х(3х3х3)=108. Эти числа, будучи поставленными одно над другим, образуют “магический” треугольник. В различных восточных культурах в церемониях и ритуалах то и дело встречается число 108. Диаметр Солнца в 108 раз больше диаметра Земли. Примерное расстояние от Земли до Солнца эквивалентно 108 Солнцам. Примерное расстояние от Земли до Луны эквивалентно 108 Лунам. Число 108 – это число природной гармонии и красоты, которых мы стремимся достичь в своих проектах. Наша команда специализируется на авторском проектировании частных домов и интерьеров, соединяя в себе две дисциплины — архитектуру и дизайн интерьера. Именно объединение этих направлений и тесное взаимодействие со специалистами из смежных областей позволяют решать задачи каждого конкретного заказчика в комплексе. Глубокое понимание технологий строительства и более 15 лет успешной работы помогают нам воплощать в реальность самые сложные и интересные проекты.