THE BEAUTY ROOM - постеры-картины с изображениями и вдохновляющими надписями в изящных рамах в Липецке, а также интерьерные подушки со съемным чехлом из натуральных тканей. THE BEAUTY ROOM в Липецке - это возможность обновить/украсить/дополнить свой интерьер быстро, недорого и со вкусом с помощью постеров и декоративных подушек. Каждое изображение и надпись для постера подбирается вручную и с душой. В Липецке в наличии и под заказ - от 1 дня. Постеры идеальны в подарок. Они универсальны и подойдут в любой интерьер. Каждое изделие упаковываем в крафт-бумагу со стильной биркой. Добро пожаловать в наш мир красоты, вдохновения и стиля!