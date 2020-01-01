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Цветовая палитра очень важна при оформлении интерьеров. Она может помочь зонировать пространство, создать определенное настроение, визуально увеличить или уменьшить комнату, добавить различные эффекты.
Современный ремонт квартиры — это прежде всего удобная и функциональная кухня. Дизайнеры интерьера делают все, чтобы проекты гарнитуров были все более эргономичными и стильными.
Из чего складывается итоговая сумма ремонта? Почему она чаще всего выше, чем кажется? Как сэкономить и при этом получить достойный интерьер? В нашей новой статье мы постараемся ответить на эти и другие вопросы по поводу бюджета на…