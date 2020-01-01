AMD Design – это творческое объединение профессионалов — архитекторов, дизайнеров, художников, декораторов и других квалифицированных специалистов, каждый из которого имеет значительный опыт в проектировании и создание интерьеров, их оформлении и декорирования. Цель — помочь реализовать Ваши идеи в индивидуальных, нестандартных интерьерах, превратив Ваш дом или офис компании — в комфортное личностное пространство с собственным неповторимым обликом.
- Услуги
- Дизайн интерьеров и декорирование
- Регионы обслуживания
- Самарская область и Самара
- Адрес
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Алексея Толстого, 117
443099 Самара
Россия
+7-9276073903 amddesign.ru