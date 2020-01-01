Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
AMD Design studio
Дизайнеры интерьера Самара
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Портфолио, AMD Design studio AMD Design studio Детская комнатa в стиле минимализм
    Портфолио, AMD Design studio AMD Design studio Кухня в стиле минимализм
    Портфолио, AMD Design studio AMD Design studio Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Портфолио

    AMD Design – это творческое объединение профессионалов — архитекторов, дизайнеров, художников, декораторов и других квалифицированных специалистов, каждый из которого имеет значительный опыт в проектировании и создание интерьеров, их оформлении и декорирования. Цель — помочь реализовать Ваши идеи в индивидуальных, нестандартных интерьерах, превратив Ваш дом или офис компании — в комфортное личностное пространство с собственным неповторимым обликом.

    Услуги
    Дизайн интерьеров и декорирование
    Регионы обслуживания
    Самарская область и Самара
    Адрес
    Алексея Толстого, 117
    443099 Самара
    Россия
    +7-9276073903 amddesign.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element