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    • ДОКА-СТРОЙ уникальная

    строительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, строительстве,ремонте и реконструкции зданий и сооружений жилого, промышленного и аграрного назначения.

    Наша компания разрабатывает и внедряет передовые строительные технологии на каждом объекте строительства, не зависимо от объема строительства мы всегда предложим Вам технологии которые сэкономят ваше время и финансы, а так-же превратят Ваш объект строительства в инновационное здание, которое превосходит аналоги по инженерным решениям, дизайну и удобству эксплуатации. Наш коллектив дипломированных специалистов всегда готов к реализации проекта начиная от предложения экономического обоснования, дизайна, макета и заканчивая полным циклом строительства и ввода в эксплуатацию.  

    Услуги
    Строительство и Ремонт
    Регионы обслуживания
    Волгоград
    Адрес
    Рокоссовского 29Б
    400012 Волгоград
    Россия
    +7-9275115072 stroitel.me
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