ДОКА-СТРОЙ уникальная

строительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, строительстве,ремонте и реконструкции зданий и сооружений жилого, промышленного и аграрного назначения.

Наша компания разрабатывает и внедряет передовые строительные технологии на каждом объекте строительства, не зависимо от объема строительства мы всегда предложим Вам технологии которые сэкономят ваше время и финансы, а так-же превратят Ваш объект строительства в инновационное здание, которое превосходит аналоги по инженерным решениям, дизайну и удобству эксплуатации. Наш коллектив дипломированных специалистов всегда готов к реализации проекта начиная от предложения экономического обоснования, дизайна, макета и заканчивая полным циклом строительства и ввода в эксплуатацию.