Оказываем весь спектр услуг на проектные работы, от загородного дома до

интерьера малогабаритной квартиры. Перепланировка и ландшафтный

дизайн.

Полный дизайн-проект включает в себя все необходимые чертежи,

планировку, расстановку мебели, 3д визуализацию, развертки по стенам,

планы полов - потолков, подсчет материалов. Возможна разбивка на чертежи

по необходимости, например планировка с расстановкой мебели, схема

электрики.