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Мастерская архитектуры и дизайна
Дизайнеры интерьера Владивосток
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Проекты

Новый проект
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    • Интерьер квартиры, Мастерская архитектуры и дизайна Мастерская архитектуры и дизайна Гостиные в эклектичном стиле Гранит Бирюзовый
    Интерьер квартиры

    Оказываем весь спектр услуг на проектные работы, от загородного дома до

    интерьера малогабаритной квартиры. Перепланировка и ландшафтный

    дизайн.

    Полный дизайн-проект включает в себя все необходимые чертежи,

    планировку, расстановку мебели, 3д визуализацию, развертки по стенам,

    планы полов - потолков, подсчет материалов. Возможна разбивка на чертежи

    по необходимости, например планировка с расстановкой мебели, схема

    электрики.

    Услуги
    • Дизайн интерьера. Архитектурные проекты. Проекты перепланировки
    • Планировка квартиры.
    • Интерьер дома.
    Регионы обслуживания
    Владивосток
    Адрес
    Алеутская 11 оф. 1013
    690000 Владивосток
    Россия
    +7-9084483443 master-artd@yandex.ru
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