Оказываем весь спектр услуг на проектные работы, от загородного дома до
интерьера малогабаритной квартиры. Перепланировка и ландшафтный
дизайн.
Полный дизайн-проект включает в себя все необходимые чертежи,
планировку, расстановку мебели, 3д визуализацию, развертки по стенам,
планы полов - потолков, подсчет материалов. Возможна разбивка на чертежи
по необходимости, например планировка с расстановкой мебели, схема
электрики.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Архитектурные проекты. Проекты перепланировки
- Планировка квартиры.
- Интерьер дома.
- Регионы обслуживания
- Владивосток
- Адрес
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Алеутская 11 оф. 1013
690000 Владивосток
Россия
+7-9084483443 master-artd@yandex.ru