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Y.F.architects
Дизайнеры интерьера Химки
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК Триколор, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Триколор, Y.F.architects Y.F.architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ЖК Триколор, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
    +20
    ЖК Триколор
    зона барбекю ЖК Apartville, Y.F.architects Y.F.architects Кухня в стиле лофт
    зона барбекю ЖК Apartville, Y.F.architects Y.F.architects Кухня в стиле лофт
    зона барбекю ЖК Apartville, Y.F.architects Y.F.architects Кухня в стиле лофт
    +4
    зона барбекю ЖК Apartville
    таунхаус ЖК Apartville, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
    таунхаус ЖК Apartville, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
    таунхаус ЖК Apartville, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
    +26
    таунхаус ЖК Apartville
    ЖК "Сколково Парк", Y.F.architects Y.F.architects Ванная в классическом стиле Плитка
    ЖК "Сколково Парк", Y.F.architects Y.F.architects Ванная в классическом стиле Плитка
    ЖК "Сколково Парк", Y.F.architects Y.F.architects Спальни для девочек
    +16
    ЖК "Сколково Парк"
    Частный проект загородного дома, Y.F.architects Y.F.architects Загородные дома
    Частный проект загородного дома, Y.F.architects Y.F.architects Дома в стиле минимализм
    Частный проект загородного дома, Y.F.architects Y.F.architects Загородные дома
    +2
    Частный проект загородного дома
    ЖК Виктория, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в классическом стиле
    ЖК Виктория, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в классическом стиле
    ЖК Виктория, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в классическом стиле
    +7
    ЖК Виктория
    Показать все 19 проекты

    Мы около десяти лет работаем в области архитектуры и дизайна. Наша основная задача - функционально организовать пространство, создать среду для комфортной жизни. Мы тщательно прорабатываем каждый проект, добиваясь сочетания выразительного художественного образа и максимально удобной планировки. В каждом проекте мы стремимся соединить пожелания клиентов с нашим видением современного интерьера. Предпочитаем работать с пространством и формой, ищем нестандартные архитектурные решения и ходы, при этом уделяя большое внимание деталям. Делаем упор на  функциональность и лаконичность, любим экспериментировать с фактурой и цветом.

    Услуги
    Проектирование жилых и общественных интерьеров. Авторское сопровождение проектов.
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская обл. и Россия
    Адрес
    Куркинское шоссе, стр.2, БЦ Аэросити
    141407 Химки
    Россия
    +7-9251461055 yaninafilippova.ru

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