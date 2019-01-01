Мы около десяти лет работаем в области архитектуры и дизайна. Наша основная задача - функционально организовать пространство, создать среду для комфортной жизни. Мы тщательно прорабатываем каждый проект, добиваясь сочетания выразительного художественного образа и максимально удобной планировки. В каждом проекте мы стремимся соединить пожелания клиентов с нашим видением современного интерьера. Предпочитаем работать с пространством и формой, ищем нестандартные архитектурные решения и ходы, при этом уделяя большое внимание деталям. Делаем упор на функциональность и лаконичность, любим экспериментировать с фактурой и цветом.