Более 15 лет наше бюро создает как консервативные, так и новаторские объекты частной архитектуры, сочетая функциональность и эстетику. Мы вдохновляемся индивидуальностью внутреннего мира наших клиентов, и считаем, что это настолько же важно, как природная и архитектурная среда, в которой находится объект, его изначальные параметры и освещенность.

Так как мы всегда занимались именно частной архитектурой и интерьерами, для нас нет стандартных решений: к каждому проекту мы ищем особый, индивидуальный подход. Наши объекты очень разные, мы не работаем в рамках какого-либо одного стиля. Наша профессия для нас — образ жизни; не важно где мы находимся: в офисе, в командировке, в путешествии или в театре, — мы везде черпаем вдохновение и идеи для своих работ, и творческий процесс идет практически непрерывно. Мы с интересом следим за модными тенденциями, выставками, литературой и интересными работами коллег, и все эти впечатления, трансформируясь, воплощаются в жизнь