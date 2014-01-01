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Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитекторы Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Дома в эклектичном стиле
    Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Особняк в Барвихе
    Квартира в Минске, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиная в стиле модерн
    Квартира в Минске, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиная в стиле модерн
    Квартира в Минске, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Кухня в стиле модерн
    +6
    Квартира в Минске
    Загородный дом в Переделкино, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиная в стиле модерн
    Загородный дом в Переделкино, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиная в стиле модерн
    Загородный дом в Переделкино, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Кухня в стиле модерн
    +4
    Загородный дом в Переделкино
    Вилла в Каннах, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Вилла в Каннах, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиная в классическом стиле
    Вилла в Каннах, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Вилла в Каннах
    Minsk Ralph Lauren, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Minsk Ralph Lauren, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Minsk Ralph Lauren, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиная в стиле модерн
    +16
    Minsk Ralph Lauren
    Загородный дом в посёлке Грибово, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Загородный дом в посёлке Грибово, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Столовая комната в стиле модерн
    Загородный дом в посёлке Грибово, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Столовая комната в стиле модерн
    +9
    Загородный дом в посёлке Грибово
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    Более 15 лет наше бюро создает как консервативные, так и новаторские объекты частной архитектуры, сочетая функциональность и эстетику. Мы вдохновляемся индивидуальностью внутреннего мира наших клиентов, и считаем, что это настолько же важно, как природная и архитектурная среда, в которой находится объект, его изначальные параметры и освещенность.
    Так как мы всегда занимались именно частной архитектурой и интерьерами, для нас нет стандартных решений: к каждому проекту мы ищем особый, индивидуальный подход. Наши объекты очень разные, мы не работаем в рамках какого-либо одного стиля. Наша профессия для нас — образ жизни; не важно где мы находимся: в офисе, в командировке, в путешествии или в театре, — мы везде черпаем вдохновение и идеи для своих работ, и творческий процесс идет практически непрерывно. Мы с интересом следим за модными тенденциями, выставками, литературой и интересными работами коллег, и все эти впечатления, трансформируясь, воплощаются в жизнь

    Услуги
    • Проектирование
    • визуализация
    • строительство
    • отделочные работы
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Беларусь
    • Франция
    • весь мир.
    Адрес
    Ащеулов пер., 9
    107045 Москва
    Россия
    +7-4956080423 www.baharev.ru

    Отзыв

    Vadim Costyrin
    3 месяца назад
    Алексей Варчев
    больше 1 года назад
    Михаил Владимирович Шудель
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 6
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