Ремонт – сложный, трудоемкий и вместе с тем творческий процесс, требующий серьезных финансовых затрат. По этой причине, как правило, многие пытаются самостоятельно разработать дизайн, не имея соответствующих навыков и опыта. И результат не всегда оправдывает ожидания. Для тех, кто ценит свое время и деньги, лучшее решение – заказать дизайн-проект у специалиста. И я с радостью помогу Вам создать стильный, комфортный и эргономичный интерьер.
- Услуги
- Разработка планировочного решения
- Концептуальный проект
- Эскизный проект
- Полный проект
- Авторский контроль
- Комплектация
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Россия
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