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Анна Завалий
Дизайнеры интерьера Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Морской бриз, Анна Завалий Анна Завалий Детские спальни Бежевый
    Морской бриз, Анна Завалий Анна Завалий Гостиная в средиземноморском стиле Бежевый
    Морской бриз, Анна Завалий Анна Завалий балконы Белый
    +2
    Морской бриз
    Рецепт семейных отношений, Анна Завалий Анна Завалий Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Коричневый
    Рецепт семейных отношений, Анна Завалий Анна Завалий Гостиная в классическом стиле Металл Бежевый
    Рецепт семейных отношений, Анна Завалий Анна Завалий Кухня в классическом стиле Дерево Бежевый
    +2
    Рецепт семейных отношений

    Ремонт – сложный, трудоемкий и вместе с тем творческий процесс, требующий серьезных финансовых затрат. По этой причине, как правило, многие пытаются самостоятельно разработать дизайн, не имея соответствующих навыков и опыта. И результат не всегда оправдывает ожидания. Для тех, кто ценит свое время и деньги, лучшее решение – заказать дизайн-проект у специалиста. И я с радостью помогу Вам создать стильный, комфортный и эргономичный интерьер.

    Услуги
    • Разработка планировочного решения
    • Концептуальный проект
    • Эскизный проект
    • Полный проект
    • Авторский контроль
    • Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Ростовская обл
    • Москва
    • Московская обл
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская обл
    • Краснодар
    • Сочи
    • Анапа
    • Краснодарский край
    • Россия
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    Адрес
    Еременко, 60/2
    344000 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9188919495 deszanna.houzz.ru
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