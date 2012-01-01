- Регионы обслуживания
- Одесса и Киев
- Награды компании
- 1. Победитель конкурса концептуального дизайна
Я Так ВижуОдесса 2014г.
- 2.Благодарственный диплом за
- «За активное участие в конкурсе на проект благоустройства СЗШ № 75 1-2 ступени Одесского городского совета.»
- От главного архитектора города Одессы
- Бровина Б.О.
- Одесса, 2011 г.
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- 1. Победитель конкурса концептуального дизайна
- Адрес
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Французский бульвар 60
65001 Одесса
Украина
+380-963159597 d-group.jimdo.com
Французский бульвар 60