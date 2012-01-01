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Котова Ольга
Дизайнеры интерьера Одесса
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Мини-Гостиница, Котова Ольга Котова Ольга Коммерческие помещения
    Мини-Гостиница, Котова Ольга Котова Ольга Коммерческие помещения
    Мини-Гостиница, Котова Ольга Котова Ольга Коммерческие помещения
    +32
    Мини-Гостиница
    Белоснежная квартира в скандинавсом стиле для косметолога. , Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в скандинавском стиле
    Белоснежная квартира в скандинавсом стиле для косметолога. , Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в скандинавском стиле
    Белоснежная квартира в скандинавсом стиле для косметолога. , Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в скандинавском стиле
    +5
    Белоснежная квартира в скандинавсом стиле для косметолога.
    Кофе с молоком, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в классическом стиле
    Кофе с молоком, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в классическом стиле
    Кофе с молоком, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в классическом стиле
    +16
    Кофе с молоком
    Летняя квартира у Черного моря, Котова Ольга Котова Ольга Кухня в стиле минимализм
    Летняя квартира у Черного моря, Котова Ольга Котова Ольга Кухня в стиле минимализм
    Летняя квартира у Черного моря, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в стиле минимализм
    +15
    Летняя квартира у Черного моря
    Таунхаус, Котова Ольга Котова Ольга Кухня в стиле минимализм
    Таунхаус, Котова Ольга Котова Ольга Кухня в стиле минимализм
    Таунхаус, Котова Ольга Котова Ольга Кухня в стиле минимализм
    +4
    Таунхаус
    Квартира для молодой пары, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для молодой пары, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для молодой пары, Котова Ольга Котова Ольга Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Квартира для молодой пары
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    Регионы обслуживания
    Одесса и Киев
    Награды компании
    • 1. Победитель конкурса концептуального дизайна Я Так Вижу Одесса 2014г.
    • 2.Благодарственный диплом за
    • «За активное участие в конкурсе на проект благоустройства СЗШ № 75 1-2 ступени Одесского городского совета.»
    • От главного архитектора города Одессы
    • Бровина Б.О.
    • Одесса, 2011 г.
    • Показать все 9 награды
    Адрес
    Французский бульвар 60
    65001 Одесса
    Украина
    +380-963159597 d-group.jimdo.com
    Законное владение

    Французский бульвар 60

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