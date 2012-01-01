Как выбрать правильный стиль для межкомнатных дверей?

Межкомнатные двери выполняют не только практическую функцию по разделению комнат, но и являются важным декоративным элементом любого пространства. Они разнятся между собой конструкцией, материалом, формой и стоимостью.

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