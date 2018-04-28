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Евгения Ковалева
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • кухня икеа в загородном доме, Евгения Ковалева Евгения Ковалева Кухня в скандинавском стиле Белый
    кухня икеа в загородном доме, Евгения Ковалева Евгения Ковалева Кухня в скандинавском стиле Синий
    кухня икеа в загородном доме, Евгения Ковалева Евгения Ковалева Встроенные кухни Белый
    +2
    кухня икеа в загородном доме
    кухня гостиная в загородном доме, Евгения Ковалева Евгения Ковалева Гостиная в стиле кантри Камень Белый
    кухня гостиная в загородном доме, Евгения Ковалева Евгения Ковалева Гостиные в эклектичном стиле Камень Серый
    кухня гостиная в загородном доме, Евгения Ковалева Евгения Ковалева Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
    +2
    кухня гостиная в загородном доме

    Работаю более 10 лет и точно могу сказать, что красиво можно сделать в

    любых условиях и при любом бюджете. Всегда стараюсь понять, каким вы

    видите будущий образ объекта, а затем предлагаю

    идеи, как этого можно добиться.

    Если вы еще сомневаетесь, нужен ли вам дизайн проект, то я вам скажу,

    что это — единственная возможность выбрать наилучший вариант

    планирования и оформления помещений, который ускоряет ремонт и избавляет

    вас от сомнений при выборе материалов.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • чертежи
    • консультации
    • трехмерные визуализации
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    350007 Краснодар
    Россия
    +7-9184190252 www.esparto.pro

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