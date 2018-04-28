Работаю более 10 лет и точно могу сказать, что красиво можно сделать в

любых условиях и при любом бюджете. Всегда стараюсь понять, каким вы

видите будущий образ объекта, а затем предлагаю

идеи, как этого можно добиться.

Если вы еще сомневаетесь, нужен ли вам дизайн проект, то я вам скажу,

что это — единственная возможность выбрать наилучший вариант

планирования и оформления помещений, который ускоряет ремонт и избавляет

вас от сомнений при выборе материалов.