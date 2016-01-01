Меня зовут Юлия Солопчук. С 2016г. я являюсь действующим дизайнером интерьеров.
Я разрабатываю дизайн-проекты индивидуально под каждого клиента, осуществляю контроль за ведением и качеством исполняемых работ на объекте.
Главная цель моей работы: оправдать ожидания заказчиков и помочь им взглянуть на проект с новой стороны. Практичность и оригинальность- качества, которые я привношу в каждый интерьер.
Этапы дизайн-проекта:
1. Знакомство с клиентом
- выезд на объект, замеры;
- выявляются предпочтения заказчика в дизайне;
-составление технического задания;
- заключение договора.
2. Планировочное решение
- предоставляется план расстановки мебели и перепланировка помещения;
- выбор и согласование подходящего варианта.
3. Концепция и визуализация
-составление коллажей и выявление стилистических предпочтений (цветовая гамма, функциональность мебели, желаемые материалы);
- создание 3D визуализации помещений;
- согласование визуализации и корректировки.
4. Создание чертежей
- создание комплекта чертежей, необходимых для реализации.
5. Ведомости и спецификация
- составление ведомости отделочных материалов, мебели и света;
- перечень магазинов, где все это вы можете приобрести.
6. Авторский надзор
- контроль за исполнением реализации объекта;
- выезд с заказчиками в салоны для побора мебели и материалов.
- Услуги
- Дизайн интерьеров и авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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ул. Зиповская д.11
350072 Краснодар
Россия
+7-9183580429 jsolodesign.ru