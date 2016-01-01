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юлия солопчук J.Solo.Design
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Комната для молодой девушки подростка, юлия солопчук J.Solo.Design юлия солопчук J.Solo.Design Спальня в эклектичном стиле
    Комната для молодой девушки подростка, юлия солопчук J.Solo.Design юлия солопчук J.Solo.Design Спальня в эклектичном стиле
    Комната для молодой девушки подростка
    Квартира-студия для ведущего Ильи Тернового, юлия солопчук J.Solo.Design юлия солопчук J.Solo.Design Встроенные кухни
    Квартира-студия для ведущего Ильи Тернового, юлия солопчук J.Solo.Design юлия солопчук J.Solo.Design Столовая комнатаАксессуары и декор
    Квартира-студия для ведущего Ильи Тернового
    Кухня-гостиная в частном доме, ЖК "Немецкая деревня"., юлия солопчук J.Solo.Design юлия солопчук J.Solo.Design Гостиные в эклектичном стиле
    Кухня-гостиная в частном доме, ЖК "Немецкая деревня"., юлия солопчук J.Solo.Design юлия солопчук J.Solo.Design Гостиные в эклектичном стиле
    Кухня-гостиная в частном доме, ЖК "Немецкая деревня"., юлия солопчук J.Solo.Design юлия солопчук J.Solo.Design Кухни в эклектичном стиле
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    Кухня-гостиная в частном доме, ЖК "Немецкая деревня".

    Меня зовут Юлия Солопчук. С 2016г. я являюсь действующим дизайнером интерьеров.

    Я разрабатываю дизайн-проекты индивидуально под каждого клиента, осуществляю контроль за ведением и качеством исполняемых работ на объекте.

    Главная цель моей работы: оправдать ожидания заказчиков и помочь им взглянуть на проект с новой стороны. Практичность и оригинальность- качества, которые я привношу в каждый интерьер.

    Этапы дизайн-проекта:

    1. Знакомство с клиентом

    - выезд на объект, замеры;

    - выявляются предпочтения заказчика в дизайне;

    -составление технического задания;

    - заключение договора.

    2. Планировочное решение

    - предоставляется план расстановки мебели и перепланировка помещения;

    - выбор и согласование подходящего варианта.

    3. Концепция и визуализация

    -составление коллажей и выявление стилистических предпочтений (цветовая гамма, функциональность мебели, желаемые материалы);

    - создание 3D визуализации помещений;

    - согласование визуализации и корректировки.

    4. Создание чертежей

    - создание комплекта чертежей, необходимых для реализации.

    5. Ведомости и спецификация

    - составление ведомости отделочных материалов, мебели и света;

    - перечень магазинов, где все это вы можете приобрести.

    6. Авторский надзор

    - контроль за исполнением реализации объекта;

    - выезд с заказчиками в салоны для побора мебели и материалов.


    Услуги
    Дизайн интерьеров и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    ул. Зиповская д.11
    350072 Краснодар
    Россия
    +7-9183580429 jsolodesign.ru
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