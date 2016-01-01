Меня зовут Юлия Солопчук. С 2016г. я являюсь действующим дизайнером интерьеров.

Я разрабатываю дизайн-проекты индивидуально под каждого клиента, осуществляю контроль за ведением и качеством исполняемых работ на объекте.

Главная цель моей работы: оправдать ожидания заказчиков и помочь им взглянуть на проект с новой стороны. Практичность и оригинальность- качества, которые я привношу в каждый интерьер.

Этапы дизайн-проекта:

1. Знакомство с клиентом

- выезд на объект, замеры;

- выявляются предпочтения заказчика в дизайне;

-составление технического задания;

- заключение договора.

2. Планировочное решение

- предоставляется план расстановки мебели и перепланировка помещения;

- выбор и согласование подходящего варианта.

3. Концепция и визуализация

-составление коллажей и выявление стилистических предпочтений (цветовая гамма, функциональность мебели, желаемые материалы);

- создание 3D визуализации помещений;

- согласование визуализации и корректировки.

4. Создание чертежей

- создание комплекта чертежей, необходимых для реализации.

5. Ведомости и спецификация

- составление ведомости отделочных материалов, мебели и света;

- перечень магазинов, где все это вы можете приобрести.

6. Авторский надзор

- контроль за исполнением реализации объекта;

- выезд с заказчиками в салоны для побора мебели и материалов.



