Маркерная и меловая самоклеющаяся пленка, для рисования на стенах Меловая и маркерная пленка, даст вам возможность превратить любую поверхность в меловую(маркерную) доску. Это может быть окно, стена, мебель, ... . - Выберите подходящее место - Приклейте пленку - Пишите и рисуйте прямо на стене(мебели, ...) Надписи удаляются очень легко. Необходимо только протереть влажной тряпкой или губкой. Доставка по России, БЕСПЛАТНО! Заказать меловую и маркерную пленку можно, по указанным контактам: Тел. +74996000694 Или подав заявку на сайте: https://shop.3sferi.com/cat/vse-dlya-doma/vinilovye-plenki.html

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