Маркерная и меловая самоклеющаяся пленка, для рисования на стенах Меловая и маркерная пленка, даст вам возможность превратить любую поверхность в меловую(маркерную) доску. Это может быть окно, стена, мебель, ... . - Выберите подходящее место - Приклейте пленку - Пишите и рисуйте прямо на стене(мебели, ...) Надписи удаляются очень легко. Необходимо только протереть влажной тряпкой или губкой. Доставка по России, БЕСПЛАТНО! Заказать меловую и маркерную пленку можно, по указанным контактам: Тел. +74996000694 Или подав заявку на сайте: https://shop.3sferi.com/cat/vse-dlya-doma/vinilovye-plenki.html
- Услуги
- ремонт помещений
- Регионы обслуживания
- Chisinau
- Адрес
-
colonita 171
2044 Chisinau
Россия
+373-69503961 shop.3sferi.com/cat/vse-dlya-doma/vinilovye-plenki.html