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Кухня с островом – это прежде всего вопрос практичности и комфорта, и только потом эстетики. Хозяйки всего мира голосуют за планировку кухни с дополнительным пространством для хранения и готовки именно из-за того, что с таким подх…
Разрабатывая интерьер кафе, необходимо найти гармонию между функциональностью и эстетикой. Создание уникального дизайна интерьера кафе зависит от множества факторов, но гостям и посетителям запоминаются именно детали.
Не секрет, что для многих спальная комната является самой любимой комнатой в доме. Сюда мы заходим, когда точно знаем, что справились со всеми неотложными делами и теперь можем заслуженно отдохнуть.