14 фантастически красивых кухонь с островом

Кухня с островом – это прежде всего вопрос практичности и комфорта, и только потом эстетики. Хозяйки всего мира голосуют за планировку кухни с дополнительным пространством для хранения и готовки именно из-за того, что с таким подх…

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