Строительная компания "Респект-Юг": ремонт и отделка офисов, квартир, домов, дизайн интерьера в Ростове-на-Дону Уникальный дизайн, высокое качество ремонта!Мы специализируемся на профессиональном ремонте и отделке следующих типов помещений:квартир;частных домов;офисов.Выполняем ремонт различных типов:косметический;капитальный;дизайнерский;индивидуальный (элитный).Благодаря нашему 3D моделированию дизайна интерьера, Вы можете уже на начальном этапе ремонта увидеть будущий результат, включая даже расположение светильников.В ремонт под ключ

предоставляются такие услуги, как монтаж натяжных потолков, мебелеровка

помещений и дизайнерские решения. Наша команда профессионалов легко

выполнит любые Ваши пожелания. Заказчик может принимать участие в любой

стадии работ.Выполнение

работ начинается с заключения официального договора, предоставляя нашим

клиентам дополнительные гарантии. Для нас очень важна репутация и

отношение наших клиентов!

Ремонтно-монтажные работы выполняются в Ростове-на-Дону и области.