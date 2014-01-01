Дизайн интерьеров создаю на протяжении 3 лет, декор - 5 лет. Всегда учитываю пожелания и интересы моих клиентов. Стремлюсь к развитию и совершенствованию своих навыков. Не бойтесь обращаться ко мне!
- Услуги
- разработка дизайн-проекта
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Ростов -на- дону, Ростовская обл. и г. Москва
- Награды компании
- 2 место в конкурсе дизайнеров по интерьерам, проведенное компанией
Mr.Doorsв 2014 году.
- Финалист конкурса HEIMTEXTIL RUSSIA – ЛУЧШЕЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТЕЛЯ БУДУЩЕГО 2015г.
- 2 место в конкурсе дизайнеров по интерьерам, проведенное компанией
- Адрес
-
ул. Миронова 110.
344045 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9198878055 natali-grafic.ru