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Наталия Миронова
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Текстильный декор. Подушки, Наталия Миронова Наталия Миронова Произведения искусстваКартины и принты Текстиль Белый
    Текстильный декор. Подушки
    Косметичка-клатч, Наталия Миронова Наталия Миронова Произведения искусстваКартины и принты Текстиль Белый
    Косметичка-клатч
    Гитара, Наталия Миронова Наталия Миронова Произведения искусстваКартины и принты Кожа Белый
    Гитара
    Чехлы на айфон с 4 по 6, Наталия Миронова Наталия Миронова Произведения искусстваКартины и принты Пластик Черный
    Чехлы на айфон с 4 по 6
    Сплетение, Наталия Миронова Наталия Миронова Спальная комната Текстиль
    Сплетение, Наталия Миронова Наталия Миронова Спальная комната Текстиль
    Сплетение, Наталия Миронова Наталия Миронова Спальная комната Текстиль
    +1
    Сплетение
    Ассорти, Наталия Миронова Наталия Миронова Гостиная в скандинавском стиле
    Ассорти, Наталия Миронова Наталия Миронова Гостиная в скандинавском стиле
    Ассорти, Наталия Миронова Наталия Миронова Гостиная в скандинавском стиле
    +2
    Ассорти
    Показать все 14 проекты

    Дизайн интерьеров создаю на протяжении 3 лет, декор - 5 лет. Всегда учитываю пожелания и интересы моих клиентов. Стремлюсь к развитию и совершенствованию своих навыков. Не бойтесь обращаться ко мне!

    Услуги
    • разработка дизайн-проекта
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Ростов -на- дону, Ростовская обл. и г. Москва
    Награды компании
    • 2 место в конкурсе дизайнеров по интерьерам, проведенное компанией Mr.Doors в 2014 году.
    • Финалист конкурса HEIMTEXTIL RUSSIA – ЛУЧШЕЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТЕЛЯ БУДУЩЕГО 2015г.
    Адрес
    ул. Миронова 110.
    344045 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9198878055 natali-grafic.ru

    Отзыв

    territoria-n
    Работы Наталии понравились сразу. Очень легко и продумано до мелочей. Также нравится цветовая гамма всех проектов, подбор аксессуаров и даже внешнего вида техники под интерьер.
    почти 7 лет назад
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    Вера-стайл
    Декор от Наталии сделал наш интерьер более оригинальным и неповторимым. Нравятся ее постеры и текстильные принты.
    больше 6 лет назад
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