KONSTARTSTUDIO
Электрощиты на заказ. Безопасно. Современно.
Надежно. Уникальные авторские схемы и сборка электрощитов для домов и квартир, продуманные до мелочей. Только качественное оборудование. Только официальные дилеры. Исключительная надежность!
- Услуги
- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
- Регионы обслуживания
- Россия и страны СНГ
- Адрес
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Олеко Дундича ул, д. 21к2
121096 Москва
Россия
+7-9250575807 konstartstudio.ru
Законное владение
121096, Москва, Олеко Дундича ул, д. 21к2