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Konstartstudio
Переделка и ремонт Москва
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Отзыв (1)
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    KONSTARTSTUDIO

    Электрощиты на заказ. Безопасно. Современно.

    Надежно. Уникальные авторские схемы и сборка электрощитов для домов и квартир, продуманные до мелочей. Только качественное оборудование. Только официальные дилеры. Исключительная надежность!

    Услуги
    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 
    Регионы обслуживания
    Россия и страны СНГ
    Адрес
    Олеко Дундича ул, д. 21к2
    121096 Москва
    Россия
    +7-9250575807 konstartstudio.ru
    Законное владение

    121096, Москва, Олеко Дундича ул, д. 21к2

    Отзыв

    Олег Делия
    Специалист делится своими знаниями информативно, сообщает о современных тенденциях, нюансы продуктов на рынке электрооборудования.
    больше 2 лет назад
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