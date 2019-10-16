Студия дизайна House BOX работает в Москве и Санкт-Петербурге. Она была основана в 2018 году коллективом дизайнеров, имеющих опыт работы в европейских студиях интерьера. На сегодняшний день компания House BOX превратилась в динамично развивающийся бизнес.
Мы готовы предложить Вам стилистические решения, полностью проработанные нашими дизайнерами, по фиксированной цене — 29 900 руб., для квартир любой площади до 120 кВ.м!
Стили: Современный, Лофт, Английская классика, Скандинавский и Винтаж.
В дизайн-проект войдут подробные чертежи, ведомостью материалов и мебели, 3D визуализации Вашей квартиры — все что нужно для ремонта и комплектации интерьера!
Также наша студия разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты по цене 1690 руб/кв.м.
- Услуги
- Дизайн-проект
- Перепланировка
- Чертежи
- Визуализация
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Москва и регионы РФ
- Адрес
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Большой проспект Петроградской стороны 49/18
197198 Санкт-Петербург
Россия
+7-9213051222 houseboxdesign.ru