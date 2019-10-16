Студия дизайна House BOX работает в Москве и Санкт-Петербурге. Она была основана в 2018 году коллективом дизайнеров, имеющих опыт работы в европейских студиях интерьера. На сегодняшний день компания House BOX превратилась в динамично развивающийся бизнес.

Мы готовы предложить Вам стилистические решения, полностью проработанные нашими дизайнерами, по фиксированной цене — 29 900 руб., для квартир любой площади до 120 кВ.м!

Стили: Современный, Лофт, Английская классика, Скандинавский и Винтаж.

В дизайн-проект войдут подробные чертежи, ведомостью материалов и мебели, 3D визуализации Вашей квартиры — все что нужно для ремонта и комплектации интерьера!

Также наша студия разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты по цене 1690 руб/кв.м.



