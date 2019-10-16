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HouseBox
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лофт NEW YORK , HouseBox HouseBox Гостиная в стиле лофт Коричневый
    Лофт NEW YORK
    Скандинавский SWEDEN, HouseBox HouseBox Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Скандинавский SWEDEN, HouseBox HouseBox Маленькие кухни Белый
    Скандинавский SWEDEN, HouseBox HouseBox Маленькие спальни Белый
    Скандинавский SWEDEN
    Современный MILAN, HouseBox HouseBox Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Современный MILAN, HouseBox HouseBox Маленькие кухни Бежевый
    Современный MILAN, HouseBox HouseBox Маленькие спальни Бежевый
    Современный MILAN
    Современный BARCELONA, HouseBox HouseBox Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Современный BARCELONA, HouseBox HouseBox Маленькие кухни Бирюзовый
    Современный BARCELONA, HouseBox HouseBox Маленькие спальни Бежевый
    Современный BARCELONA

    Студия дизайна House BOX работает в Москве и Санкт-Петербурге. Она была основана в 2018 году коллективом дизайнеров, имеющих опыт работы в европейских студиях интерьера. На сегодняшний день компания House BOX превратилась в динамично развивающийся бизнес. 

    Мы готовы предложить Вам стилистические решения, полностью проработанные нашими дизайнерами, по фиксированной цене — 29 900 руб., для квартир любой площади до 120 кВ.м!

    Стили: Современный, Лофт, Английская классика, Скандинавский и Винтаж.

    В дизайн-проект войдут подробные чертежи, ведомостью материалов и мебели, 3D визуализации Вашей квартиры — все что нужно для ремонта и комплектации интерьера!

    Также наша студия разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты по цене 1690 руб/кв.м.


    Услуги
    • Дизайн-проект
    • Перепланировка
    • Чертежи
    • Визуализация
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и регионы РФ
    Адрес
     Большой проспект Петроградской стороны 49/18
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213051222 houseboxdesign.ru
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