Как создать идеальную атмосферу для занятий йогой и медитацией дома?

Йога не зря приобрела столь ошеломительную популярность в последние годы. Ведь именно йога и ее помощь в релаксации – это то, что делает жизнь намного лучше, проще и спокойнее.

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