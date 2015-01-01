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Йога не зря приобрела столь ошеломительную популярность в последние годы. Ведь именно йога и ее помощь в релаксации – это то, что делает жизнь намного лучше, проще и спокойнее.
Наверное,
самые маленькие кухни – это кухни в
«хрущевках». Действительно, их площадь
составляет всего лишь 4-5 кв.м.
Когда строились эти дома, основной целью
государства было обеспечение людей
отдельным жильем.
В последнее время мы, – отчасти следуя определённой моде, а отчасти из внутренней необходимости в условиях жизни в мегаполисе и по причине определённого стиля и темпа, свойственных для утвердившихся капиталистических отношений, –…