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Студия дизайна интерьера OBZOR
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК "Адмирал", г.Ростов-на-Дону
    Двухуровневая квартира, г.Москва, Студия дизайна интерьера OBZOR Студия дизайна интерьера OBZOR Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Двухуровневая квартира, г.Москва, Студия дизайна интерьера OBZOR Студия дизайна интерьера OBZOR Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Двухуровневая квартира, г.Москва, Студия дизайна интерьера OBZOR Студия дизайна интерьера OBZOR Столовая комната в классическом стиле Бежевый
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    Двухуровневая квартира, г.Москва

    Максим и Мария - приятно познакомиться!

    Мы - руководители и дизайнеры студии "OBZOR". По образованию - мы архитекторы.

    "ПОЛЬЗА, ПРОЧНОСТЬ, КРАСОТА"- специфика профессии обязывает нас работать, отталкиваясь в первую очередь от норм. Из пользы и практичности - рождается красота.


    Наша студия работает с интерьерами различных стилей: от классики в стиле "барокко" - до современного "минимализма". Мы можем подобрать стиль и его реализацию для любого клиента, вне зависимости от его вкусов и предпочтений.


    Тел. +7(961)280-26-51

    +7(951)519-62-49

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • комплектация
    • чертежи
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Европа
    • Ростов-на-Дону
    • Краснодар
    • Москва
    • Сочи
    • Санкт-Петербург
    • Грозный
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    Награды компании
    • Диплом об окончании высшего учебного заведения ААрхИ ЮФУ
    • Сертификат Upgrade для профессионалов WestLab
    • Призер в Международном конкурсе Время в зеркале искусства
    • Диплом в конкурсе проектов Многоэтажный жилой дом в XXI Международном смотр-конкурсе в г.Санкт-Петербурге
    • Диплом участника XXII Международного фестиваля Зодчество
    • Показать все 9 награды
    Адрес
    344082 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9612802651 obzorstudio.com
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