Максим и Мария - приятно познакомиться!
Мы - руководители и дизайнеры студии "OBZOR". По образованию - мы архитекторы.
"ПОЛЬЗА, ПРОЧНОСТЬ, КРАСОТА"- специфика профессии обязывает нас работать, отталкиваясь в первую очередь от норм. Из пользы и практичности - рождается красота.
Наша студия работает с интерьерами различных стилей: от классики в стиле "барокко" - до современного "минимализма". Мы можем подобрать стиль и его реализацию для любого клиента, вне зависимости от его вкусов и предпочтений.
Тел. +7(961)280-26-51
+7(951)519-62-49
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- авторский надзор
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- Награды компании
- Диплом об окончании высшего учебного заведения ААрхИ ЮФУ
- Сертификат Upgrade для профессионалов WestLab
- Призер в Международном конкурсе
Время в зеркале искусства
- Диплом в конкурсе проектов
Многоэтажный жилой домв XXI Международном смотр-конкурсе в г.Санкт-Петербурге
- Диплом участника XXII Международного фестиваля
Зодчество
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- Адрес
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344082 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9612802651 obzorstudio.com