Максим и Мария - приятно познакомиться!

Мы - руководители и дизайнеры студии "OBZOR". По образованию - мы архитекторы.

"ПОЛЬЗА, ПРОЧНОСТЬ, КРАСОТА"- специфика профессии обязывает нас работать, отталкиваясь в первую очередь от норм. Из пользы и практичности - рождается красота.





Наша студия работает с интерьерами различных стилей: от классики в стиле "барокко" - до современного "минимализма". Мы можем подобрать стиль и его реализацию для любого клиента, вне зависимости от его вкусов и предпочтений.





Тел. +7(961)280-26-51

+7(951)519-62-49