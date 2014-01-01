ROOMA design&furniture: производство и продажа мебели с 2014 года, комплектация интерьера, шоурумы в Москве, Санкт-Петербурге, региональная дилерская сеть.
Основатель и главный дизайнер Rooma Виктория Цакулова: «Для меня ключевое послание в дизайне сегодня – function, fun, fusion. Именно этот микс вдохновляет меня на создание коллекции Rooma».
Миссия Rooma — создавать интерьер и мебель, продвигая новое качество и эстетику российского производства.
- Услуги
- мебельный шоурум
- интерьерный дизайн
- производство мебели и света
- Регионы обслуживания
- Россия, Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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Большой пр. П.С.
197198 Санкт-Петербург
Россия
+7-9643888882 www.roomadesign.ru