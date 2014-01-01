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Rooma design&amp;furniture
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

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    Мебель, Rooma design&furniture Rooma design&furniture Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
    Мебель, Rooma design&furniture Rooma design&furniture Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель
    +5
    Мебель

    ROOMA design&furniture: производство и продажа мебели с 2014 года, комплектация интерьера, шоурумы в Москве, Санкт-Петербурге, региональная дилерская сеть. 

    Основатель и главный дизайнер Rooma Виктория Цакулова: «Для меня ключевое послание в дизайне сегодня – function, fun, fusion. Именно этот микс вдохновляет меня на создание коллекции Rooma».

    Миссия Rooma — создавать интерьер и мебель, продвигая новое качество и эстетику российского производства. 



    Услуги
    • мебельный шоурум
    • интерьерный дизайн
    • производство мебели и света
    Регионы обслуживания
    Россия, Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    Большой пр. П.С.
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9643888882 www.roomadesign.ru

    Отзыв

    Анатолий Кривошеев
    больше 2 лет назад
    Sveta222444 okulova
    больше 1 года назад
    Евгений. Кофтун
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 5
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