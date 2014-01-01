ROOMA design&furniture: производство и продажа мебели с 2014 года, комплектация интерьера, шоурумы в Москве, Санкт-Петербурге, региональная дилерская сеть.

Основатель и главный дизайнер Rooma Виктория Цакулова: «Для меня ключевое послание в дизайне сегодня – function, fun, fusion. Именно этот микс вдохновляет меня на создание коллекции Rooma».

Миссия Rooma — создавать интерьер и мебель, продвигая новое качество и эстетику российского производства.







