Наша команда создает дизайн-проекты которые отвечают высоким требованиям клиентов. Коллектив молодых специалистов, дизайнеров, архитекторов, знающих свое дело.Проникаясь идеями и проблемами каждого нашего клиента, мы ведем проекты от разработки концепции-идеи до ее реализации. Наши проекты учитывают все пожелания клиента. Наша задача воплотить мечту заказчика в реальность и проконтролировать ее оживление из 3d фотографий в реальность, узнать чем живет клиент, что он любит, как проводит время от момента когда он утром открыл глаза до мелочей в какой позе любит засыпать. Сегодня наш творческой коллектив состоит из 15 талантливых специалиста (дизайнеры, менеджеры, строительные бригады). Есть задача создать среду для жизни — мы это сделаем!