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дизайн студия ОСНОВА
Дизайнеры интерьера Полтава
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Проекты

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    • ЖК Парковый, дизайн студия ОСНОВА дизайн студия ОСНОВА балконы
    ЖК Парковый, дизайн студия ОСНОВА дизайн студия ОСНОВА балконы
    ЖК Парковый, дизайн студия ОСНОВА дизайн студия ОСНОВА Гостиная в классическом стиле
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    ЖК Парковый

    Наша команда создает дизайн-проекты которые отвечают высоким требованиям клиентов. Коллектив молодых специалистов, дизайнеров, архитекторов, знающих свое дело.Проникаясь идеями и проблемами каждого нашего клиента, мы ведем проекты от разработки концепции-идеи до ее реализации. Наши проекты учитывают все пожелания клиента. Наша задача воплотить мечту заказчика в реальность и проконтролировать ее оживление из 3d фотографий в реальность, узнать чем живет клиент, что он любит, как проводит время от момента когда он утром открыл глаза до мелочей в какой позе любит засыпать. Сегодня наш творческой коллектив состоит из 15 талантливых специалиста (дизайнеры, менеджеры, строительные бригады). Есть задача создать среду для жизни — мы это сделаем!

    Услуги
    Дизайн интерьеров, Дизайн фасада дома и Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Полтава
    Адрес
    Гоголя 7
    36000 Полтава
    Украина
    +380-973900744 osnovadesign.com
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