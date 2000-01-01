Я Новикова Наталия, частный дизайнер интерьеров с высшим архитектурным образованием(окончила Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии по специальности архитектура в 2011 году), работаю в области архитекторы более 10 лет.
-Лаурят XIX Международного Фестиваля "Зодчество"
-В 2010 прошла повышение квалификации в Московском архитектурном институте по программе Archicad.
-В 2013 прошла повышение квалификации в Московском архитектурном институте по программе 3 D Studio MAX и V-Ray.
В моей практике имеются проекты от 30 до 1000 кв.м. В разных стилях и с разным бюджетом. Для меня дизайн вашего интерьера - это совместная работа над созданием удобного, красивого и отвечающего всем нормам и пропорциям пространства, где Вы будете жить с комфортом и удовольствием.
- Услуги
- - Дизайн проект любой сложности (от 800₽ до 2000₽ за м.кв)
- - Комплектация
- - Арх надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область. Возможна удаленная работа с другими городами.
- Адрес
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Работаю с выездом на объект
11111 Москва
Россия
+7-9683303302 www.aninterio.ru