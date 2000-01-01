Я Новикова Наталия, частный дизайнер интерьеров с высшим архитектурным образованием(окончила Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии по специальности архитектура в 2011 году), работаю в области архитекторы более 10 лет.

-Лаурят XIX Международного Фестиваля "Зодчество"

-В 2010 прошла повышение квалификации в Московском архитектурном институте по программе Archicad.

-В 2013 прошла повышение квалификации в Московском архитектурном институте по программе 3 D Studio MAX и V-Ray.

В моей практике имеются проекты от 30 до 1000 кв.м. В разных стилях и с разным бюджетом. Для меня дизайн вашего интерьера - это совместная работа над созданием удобного, красивого и отвечающего всем нормам и пропорциям пространства, где Вы будете жить с комфортом и удовольствием.