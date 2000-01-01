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Новикова Наталия архитектор- дизайнер
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Я Новикова Наталия, частный дизайнер интерьеров с высшим архитектурным образованием(окончила Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии по специальности архитектура в 2011 году), работаю в области архитекторы более 10 лет.

    -Лаурят XIX Международного Фестиваля "Зодчество"

    -В 2010 прошла повышение квалификации в Московском архитектурном институте по программе Archicad.

    -В 2013 прошла повышение квалификации в Московском архитектурном институте по программе 3 D Studio MAX и V-Ray.

    В моей практике имеются проекты от 30 до 1000 кв.м. В разных стилях и с разным бюджетом. Для меня дизайн вашего интерьера - это совместная работа над созданием удобного, красивого и отвечающего всем нормам и пропорциям пространства, где Вы будете жить с комфортом и удовольствием. 

    Услуги
    • - Дизайн проект любой сложности (от 800₽ до 2000₽ за м.кв)
    • - Комплектация
    • - Арх надзор
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область. Возможна удаленная работа с другими городами.
    Адрес
    Работаю с выездом на объект
    11111 Москва
    Россия
    +7-9683303302 www.aninterio.ru
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