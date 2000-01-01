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Mirmont
Дизайнеры интерьера Сочи
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    • Компания Mirmont в Сочи - это команда профессионалов со всей России: 

    дизайнеры, инженеры, строители с огромным опытом. 


    Мы сдаем более 2000 кв.м. жилья в год, что позволило собрать огромную базу технических и дизайнерских решений, как в типовых постройках, так и в нестандартных объектах недвижимости. 


    Специально для вас мы собрали базу самых надежных поставщиков и производителей материалов и мебели. Вам нужно только выбрать подходящий дизайн, все остальное мы сделаем сами.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • авторское сопровождение
    • отделка помещения
    • изготовление меб
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и Сочи
    Адрес
    Несебрская, д.1 корп. Б
    354000 Сочи
    Россия
    +7-8006005774 mirmont.ru
    Законное владение

    354000, г. Сочи, Несебрская, д.1 корп. Б

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