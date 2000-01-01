Компания Mirmont в Сочи - это команда профессионалов со всей России:
дизайнеры, инженеры, строители с огромным опытом.
Мы сдаем более 2000 кв.м. жилья в год, что позволило собрать огромную базу технических и дизайнерских решений, как в типовых постройках, так и в нестандартных объектах недвижимости.
Специально для вас мы собрали базу самых надежных поставщиков и производителей материалов и мебели. Вам нужно только выбрать подходящий дизайн, все остальное мы сделаем сами.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- авторское сопровождение
- отделка помещения
- изготовление меб
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край и Сочи
- Адрес
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Несебрская, д.1 корп. Б
354000 Сочи
Россия
+7-8006005774 mirmont.ru
Законное владение
354000, г. Сочи, Несебрская, д.1 корп. Б