Компания Mirmont в Сочи - это команда профессионалов со всей России:

дизайнеры, инженеры, строители с огромным опытом.





Мы сдаем более 2000 кв.м. жилья в год, что позволило собрать огромную базу технических и дизайнерских решений, как в типовых постройках, так и в нестандартных объектах недвижимости.





Специально для вас мы собрали базу самых надежных поставщиков и производителей материалов и мебели. Вам нужно только выбрать подходящий дизайн, все остальное мы сделаем сами.