Студия «ДриадаС» уже более 10 лет специализируется на ландшафтном дизайне частных участков и осуществляет весь комплекс услуг от проектирования до озеленения и последующего ухода за растениями.

Мы будем рады взять на себя все Ваши ландшафтные заботы. Снимем груз ответственности с Ваших плеч: удобно разместим функциональные зоны на участке, закупим лучшие материалы, осуществим уход за молодыми растениями. Пока наши сотрудники с биологическим образованием, практическим опытом и художественным вкусом создают ландшафтный дизайн, Вы можете заниматься своими любимыми делами!

На базе студии «ДриадаС» также работают курсы ландшафтного дизайна, предлагающие самые разнообразные программы, семинары и мастер-классы как для любителей, так и для профессионалов. Весь свой накопленный практический опыт мы не устаем передавать нашим слушателям!