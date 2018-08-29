Студия «ДриадаС» уже более 10 лет специализируется на ландшафтном дизайне частных участков и осуществляет весь комплекс услуг от проектирования до озеленения и последующего ухода за растениями.
Мы будем рады взять на себя все Ваши ландшафтные заботы. Снимем груз ответственности с Ваших плеч: удобно разместим функциональные зоны на участке, закупим лучшие материалы, осуществим уход за молодыми растениями. Пока наши сотрудники с биологическим образованием, практическим опытом и художественным вкусом создают ландшафтный дизайн, Вы можете заниматься своими любимыми делами!
На базе студии «ДриадаС» также работают курсы ландшафтного дизайна, предлагающие самые разнообразные программы, семинары и мастер-классы как для любителей, так и для профессионалов. Весь свой накопленный практический опыт мы не устаем передавать нашим слушателям!
- Услуги
- Ландшафтный дизайн
- Ландшафтные работы
- Подбор и посадка растений
- Строительство прудов
- Альпинарии и рокарии
- розарии
- цветники
- Сервисный уход за садом
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Адрес
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13-я Красноармейская
190005 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129273633 dryad-s.ru