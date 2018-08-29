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ДриадаС
Ландшафтные архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Наши работы, ДриадаС ДриадаС Сад в классическом стиле
    Наши работы, ДриадаС ДриадаС Сад в классическом стиле
    Наши работы, ДриадаС ДриадаС Сад в классическом стиле
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    Наши работы

    Студия «ДриадаС» уже более 10 лет специализируется на ландшафтном дизайне частных участков и осуществляет весь комплекс услуг от проектирования до озеленения и последующего ухода за растениями.

    Мы будем рады взять на себя все Ваши ландшафтные заботы. Снимем груз ответственности с Ваших плеч: удобно разместим функциональные зоны на участке, закупим лучшие материалы, осуществим уход за молодыми растениями. Пока наши сотрудники с биологическим образованием, практическим опытом и художественным вкусом создают ландшафтный дизайн, Вы можете заниматься своими любимыми делами!

    На базе студии «ДриадаС» также работают курсы ландшафтного дизайна, предлагающие самые разнообразные программы, семинары и мастер-классы как для любителей, так и для профессионалов. Весь свой накопленный практический опыт мы не устаем передавать нашим слушателям!

    Услуги
    • Ландшафтный дизайн
    • Ландшафтные работы
    • Подбор и посадка растений
    • Строительство прудов
    • Альпинарии и рокарии
    • розарии
    • цветники
    • Сервисный уход за садом
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Адрес
    13-я Красноармейская
    190005 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129273633 dryad-s.ru
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