Строительная организация "Под-Усадку" занимается строительством срубов домов из профилированного бруса под усадку (с мансардой, двухэтажные, одноэтажные и для бань) по всей Ленинградской области. Большой выбор готовых проектов срубов вы можете найти на сайте фирмы. Компания работает более 12 лет на рынке загородной недвижимости, за это время было построено более 2000 домов, собрано 22 рабочие бригады. Собственное производство стройматериалов позволяет строить срубы по приятным ценам. На все строительные услуги действует гарантия 1 год. "Под Усадку" - дачные срубы для Вас!