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<q class='-first'>ЭGo Design</q>
Дизайнеры интерьера Краснодар
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    Студия дизайна интерьера "ЭGо Design"– команда профессионалов. Мы успешно работаем на рынке дизайнерских услуг в Краснодаре и Краснодарском крае уже более пяти лет. Интерьер, созданный нашими специалистами, максимально соответствует образу жизни заказчика и создает особую атмосферу в любом помещении, будь то частный интерьер для отдыха или коммерческий объект для развития бизнеса. Профессионализм наших специалистов позволяет тонко улавливать настроение и характер клиента, благодаря чему интерьер помещения становится по-домашнему уютным, консервативно сдержанным или же экстравагантным и смелым. Создание дизайна помещения по индивидуальному заказу в «ЭGо Design» - это гарантия обеспечения функциональности пространства, не нарушающих общей концепции и стиля.  Наши мастера отделочники, каждый из которых имеет свою специализацию, смогут грамотно воплотить все задуманное в жизнь. Мы работаем на совесть и под ключ, т.е. электромонтажные и сантехнические работы проводятся согласно СНИП и ГОСТ, гипсокартоные работы любой сложности и конфигурации, малярные работы выполняются по маякам и уровню и т.д. В процессе ремонта мы максимально помогаем Вам при выборе качественного материала, рассказывая все тонкости. Мы берем на себя ответственность и гарантию за все, что построили. 

    Услуги
    • Дизайн частного интерьера
    • Дизайн коммерческого интерьера
    • Ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    • сочи
    • геленджик
    • анапа
    Адрес
    ул. Дальняя, 27
    350051 Краснодар
    Россия
    +7-9180777108 egodis.ru
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