Студия дизайна интерьера "ЭGо Design"– команда профессионалов. Мы успешно работаем на рынке дизайнерских услуг в Краснодаре и Краснодарском крае уже более пяти лет. Интерьер, созданный нашими специалистами, максимально соответствует образу жизни заказчика и создает особую атмосферу в любом помещении, будь то частный интерьер для отдыха или коммерческий объект для развития бизнеса. Профессионализм наших специалистов позволяет тонко улавливать настроение и характер клиента, благодаря чему интерьер помещения становится по-домашнему уютным, консервативно сдержанным или же экстравагантным и смелым. Создание дизайна помещения по индивидуальному заказу в «ЭGо Design» - это гарантия обеспечения функциональности пространства, не нарушающих общей концепции и стиля. Наши мастера отделочники, каждый из которых имеет свою специализацию, смогут грамотно воплотить все задуманное в жизнь. Мы работаем на совесть и под ключ, т.е. электромонтажные и сантехнические работы проводятся согласно СНИП и ГОСТ, гипсокартоные работы любой сложности и конфигурации, малярные работы выполняются по маякам и уровню и т.д. В процессе ремонта мы максимально помогаем Вам при выборе качественного материала, рассказывая все тонкости. Мы берем на себя ответственность и гарантию за все, что построили.